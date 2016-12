O que abre e o que fecha no feriado de Ano-Novo: bancos já não funcionam na sexta-feira

Programe-se 28/12/2016 | 16h28 Atualizada em

Quem precisa utilizar as agências bancárias antes do feriado de Ano-Novo precisa se apressar. Os bancos funcionam até esta quinta-feira, dia 29. Conforme a Federação Brasileiras de Bancos (Febraban), contas de consumo e carnês que venceriam nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos no dia 2, segunda-feira, sem a incidência de multas por atraso.

Conforme a Febraban, o público pode utilizar os caixas eletrônicos, internet banking, mobile banking, banco por telefone e correspondentes (casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados e outros estabelecimentos comerciais credenciados) para realizar operações. Além disso, as contas que possuem código de barra poderão ser pagas nos próprios caixas automáticos.

O comércio e os principais serviços do dia a dia da população na Capital e na Região Metropolitana terão esquema diferenciado nos próximos dias. Já o transporte público funcionará normalmente, conforme EPTC e Trensurb. Confira o que abre e o que fecha no final de semana de Ano-Novo.

A quinta-feira será o último dia do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações. No dia 30, sexta-feira, as instituições financeiras não abrem para atendimento ao público, reabrindo apenas na segunda-feira. Contas de consumo e carnês que estiverem com vencimento nas datas em que as agências estiverem fechadas poderão ser pagos no dia 2.

No dia 31, lojas de shopping poderão atender até as 18h, enquanto a abertura do comércio de rua poderá ser nestes dias até as 19h. Em 1º de janeiro, as lojas não poderão atender com a utilização de empregados, de acordo com o que foi estabelecido na estabelecido na Convenção Coletiva vigente.

No dia 31, supermercados podem fechar mais cedo, a critério de cada empresa. No dia 1º de janeiro, supermercados estarão fechados.

Mercado Público: na quarta, quinta e sexta-feira, abrirá das 7h30min às 20h. No sábado, funciona das 7h30min às 17h e, no domingo, estará fechado.

Nos dias 30, 31 e 1º, o transporte público terá horário normal, equivalente aos dias da semana, mas já em vigor tabela de verão. Lotação não tem mudanças.

Na sexta-feira, tabela horária de dias úteis. No sábado e no domingo, tabela normal desses dias, sem modificações.

BarraShoppingSul: no dia 31/12, funciona das 10h às 18h. Em Restaurantes Gourmet, Cinema e Lazer, a abertura depende da programação do lojista. No dia 1º, funciona das 14h às 20h (abertura opcional) e a Praça de Alimentação, das 10h às 21h (abertura opcional).



Bella Vista Plaza: no dia 31, farmácia funciona das 9h às 17h. Alimentação é opcional e demais lojas estarão fechadas. No dia 1º, todas as lojas fechadas.

Bourbon Assis Brasil: lojas e quiosques no dia 31 funcionam das 9h às 18h e, no dia 1º, abertura opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação: dia 31, abre das 9h às 18h e, no domingo, opcional.

Bourbon Shopping Country: Lojas: no dia 31 funcionam das 9h às 18h. No dia 1º, opcional das 14h às 20h. Praça de Alimentação funciona dia 31 das 9h às 18h. No dia 1º, opcional. Restaurantes: no dia 31 das 11h30 às 16h e, no dia 1º, opcional.

Bourbon Shopping Ipiranga: lojas, no dia 31, das 9h às 18h. Dia 1º, abertura opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação, dia 31, das 9h às 18h. E no dia 1º, abertura opcional. Restaurantes, dia 31, das 11h às 18h e opcional no dia 1º.

Bourbon Shopping Wallig: lojas e quiosques, no dia 31, abrem das 9h às 18h. Dia 1º, abertura opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação, dia 31, das 9h às 18h e, no dia 1º, opcional. Restaurantes: dia 31, funcionam das 11h30min às 16h e, no domingo, opcional.

DC Shopping: Dia 31, aberto das 10h às 16h. No dia 1º, fecha.

Moinhos Shopping: lojas e quiosques abrem no dia 31 das 9h às 18h. No domingo, opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação abre dia 31 das 9h às 18h. Opcional no domingo.

Porto Alegre Center Lar: lojas e quiosques, dia 31, abrem das 9h às 18h, e no domingo, opcional das 14h às 20h. Praça de alimentação: sábado funciona das 9h às 18h e, no domingo, opcional.

Rua da Praia Shopping: no dia 31, lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 9h às 18h. E no dia 1º, todas operações fechadas.

Shopping Iguatemi: no dia 31, lojas e shopping funcionam das 10h às 16h. No dia 1º, shopping funciona das 11h30min às 22h. Lojas têm abertura opcional das 14h às 20h. Alimentação e lazer têm abertura opcional das 11h30min às 22h.

Shopping João Pessoa: no dia 31, lojas e quiosques com abertura das 9h às 16h, praça de alimentação tem abertura das 10h às 16h, podendo antecipar para 9h. No dia 1º, lojas e quiosques têm abertura opcional das 12h às 18h, podendo estender até 20h. Praça de Alimentação abre das 12h às 20h, podendo antecipar para 11h.

Shopping Paseo: no dia 31, abre das 10h às 17h. E no dia 1º, o Paseo não efetuará atendimento ao público.

Shopping Praia de Belas: dia 31, todas as operações funcionam das 10h às 16h. Dia 1º de janeiro, lojas das 14h às 20h (abertura opcional). Alimentação e lazer, das 11h30min às 22h (opcional).

Shopping Total: no dia 31, lojas têm abertura das 10h às 17h. Praça de Alimentação e restaurantes abrem das 11h às 17h. No dia 1º, fechado.

Viva Open Mall: no dia 31, lojas e alimentação funcionam das 10h às 16h. No dia 1º, fecham.