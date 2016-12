Vai sair de férias? Veja dicas para aproveitar a folga e não voltar cheio de dívidas 

Educação financeira 29/12/2016 | 16h18 Atualizada em

O verão chegou e, com ele, as sonhadas férias de muita gente. Mas não dá para sair por aí gastando como se não houvesse um 2017 inteirinho pela frente, cheio de contas e impostos a pagar.

Foto: Agência RBS / Agência RBS

O educador e terapeuta financeiro Reinaldo Domingos, presidente da DSOP Educação Financeira, Abefin e Editora DSOP, tem dicas para ajudá-lo a manter as contas equilibradas após a curtição!

Para começar, é preciso lembrar-se de que a alegria das férias será momentânea e as dívidas estarão com você nos próximos meses, caso gaste mais do que tem!

Leia mais

Boas ideias: itens práticos, tendências e lançamentos para casa

Veja 6 ideias para ganhar um dinheirinho extra no período de férias

Veja as orientações para férias (e o retorno delas) tranquilas:

1. Se estiver endividado, talvez seja melhor abortar a ideia e deixar a viagem para outro momento. Não é para deixar de se divertir, só terá que fazer alguns ajustes: se estava pensando em ir para outro Estado, por exemplo, pode tentar ver alguma cidade mais perto ou programas culturais na própria cidade em que vive.

Confira outras Barbadas ZH



2. Deixe claro, antes de viajar, as limitações de gastos que cada um poderá ter, para não se perder nas contas. Vale, principalmente, para as crianças.

3. Leve uma reserva financeira de 30% a 50% a mais, seja qual for a viagem, para imprevistos.

4. Tome cuidado com os excessos, pois, no calor do momento, acabamos gastando mais do que devemos.

5. Preste atenção no gasto com telefone. Há diversas opções, como WhatsApp e Skype, que permitem fazer ligações e enviar mensagens gratuitas, utilizando a internet.

6. Se a viagem for para o Exterior, coloque 80% da quantia que vai gastar em um cartão pré-pago e carregue 20% em dinheiro.

7. Cada pessoa deve ter seu cartão com os limites já pré-estabelecidos.

8. Leve, no máximo, dois cartões de crédito, com vencimentos próximos e posteriores à data da viagem. Lembre-se de informar a operadora de cartões para que saiba que estará fora do país durante o período.

9. Caso alguém peça para trazer encomendas, peça o dinheiro antes de comprar.