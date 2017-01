Antes de pegar a estrada, saiba o que revisar no seu carro para ter uma viagem tranquila

Barbada ZH 18/01/2017 | 15h09 Atualizada em

Independentemente do destino, qualquer viagem de carro é um desafio. São grandes distâncias, longas jornadas, muito combustível e ninguém quer passar pelo perrengue de ficar com o veículo estragado na beira da estrada.

Para prevenir acidentes e imprevistos, uma revisão é de grande ajuda. Querendo poupar na revisão e ainda assim sair com o carro 100% seguro, confira um passo a passo de todas as áreas do veículo que precisam de uma atenção especial antes de sair de férias. As dicas são do consultor técnico Oscar Pereira Filho, da Copagra.