CEEE alerta sobre tentativa de golpe contra clientes, saiba como não virar vítima dos criminosos

Os golpistas não estão tirando férias nesta temporada de verão. A prova é a insistência em uma tentativa de usar o nome da CEEE para arrancar dinheiro de clientes ma Região Metropolitana, no Litoral Norte, e agora, também no Sul do Estado. Pelos relatos, exigiriam depósitos de até R$ 4,5 mil.

O que os clientes da CEEE precisam saber é que nenhuma pessoa ou empresa tem autorização para receber pagamento em dinheiro ou via depósito bancário. Os golpistas alegam falar em nome da CEEE, informando sobre um débito e solicitando que, para evitar o corte da luz, é necessário um depósito bancário em nome de uma pessoa até determinado horário do dia.

Segundo a CEEE, a Delegacia de Polícia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio de Serviços Delegados já investiga o crime. A concessionária de energia explica também que a cobrança de valores é feita exclusivamente por meio de documentos formais emitidos pela CEEE, com código de barras.

Portanto, ninguém deve fazer qualquer depósito ou pagar por serviços a terceiros. Dúvidas devem ser esclarecidas em uma das agências (endereços no site www.ceee.com.br) ou pela Central de Teleatendimento, no telefone 0800-7212-333.