Cuidado com o golpe da conta de luz: saiba como não cair nesta cilada

Alerta 11/01/2017 | 16h23

Não há limites para a imaginação de golpistas. Desta vez, há pessoas ligando para clientes da RGE Sul mentindo que são da Justiça Federal e pedindo depósitos de valores em contas de particulares. Se o cliente não fizer o que o golpista pede, é informado de que sua energia elétrica será cortada. A RGE esclarece que este tipo de procedimento não existe no setor elétrico. Nem na RGE Sul, claro.

A empresa destaca que nenhuma pessoa ou empresa tem autorização para receber, em nome da concessionária, pagamento em dinheiro ou via depósito bancário. Todos os pagamentos são feitos via bancos e com o devido boleto ou fatura.

"Salientamos que o corte do fornecimento também só é feito após emissão de reaviso e conforme os prazos regulamentares", informa a nota da concessionária. Ainda ficou com dúvidas? O telefone de atendimento da RGE é 0800-707-7272.