Fique ligado: inscrições para bolsas de estudo terminam nesta sexta-feira

Educação 26/01/2017 | 18h13 Atualizada em

Não é somente pelo Prouni, que terá inscrições abertas na próxima semana, que estudantes que moram em Porto Alegre podem conseguir bolsa parcial ou integral no ensino superior. O programa Unipoa oferece essa oportunidade, e há inscrições em duas instituições que terminam nesta sexta-feira.

A IBGEN e a Unifin recebem inscrições pelos sites próprios de candidatos. Ao todo, as instituições oferecem 50 vagas em diversos cursos. Mas atenção: o Unipoa é somente para residentes em Porto Alegre, com renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos para bolsas parciais e até um salário mínimo e meio para bolsas integrais.

Também é preciso ter Ensino Médio completo e não possuir diploma de curso superior. A nota na prova do Enem será usada como critério de seleção. Na UniRitter, outra universidade que participa do programa, as inscrições serão de 30 de janeiro a 4 de fevereiro.

PROGRAMA UNIPOA

IBGEN

– Inscrições até esta sexta-feira no site www.ibgen.com.br/ibgen/unipoa.

– São oferecidas 31 vagas entre os cursos de Administração, Direito, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Processos Gerenciais, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Tecnologia da Informação, Psicologia, Redes de Computadores, Segurança Privada, Sistemas de Informação e Sistemas para Internet.

Fone: 3014-9705



Unifin – Faculdade São Francisco de Assis

– Inscrições abertas até esta sexta-feira no site www.saofranciscodeassis.edu.br.

– São oferecidas 19 vagas para o curso de Ciência da Computação no turno da noite.

Fone: 3014-1800



UniRitter

– Inscrições de 30 de janeiro a 4 de fevereiro no site www.uniritter.edu.br

– São oferecidas 128 vagas em Biologia, Biomedicina, Ciência da Computação, Design de Moda, Design Gráfico, Engenharia Civil, Nutrição, Engenharia Mecânica, Engenharia de Produção, Veterinária, Administração, Enfermagem, Farmácia, Jogos Digitais e Direito.

Fone: 0800-642-4000