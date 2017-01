Há vagas! Saiba como concorrer a bolsas de estudo no ensino superior

50% de desconto 09/01/2017 | 16h39 Atualizada em

A Faculdade Monteiro Lobato (Rua dos Andradas, 1.180, no Centro Histórico de Porto Alegre) recebe inscrições para concorrer a bolsas de estudo parciais (50% do valor das mensalidades) no ensino superior para o primeiro semestre deste ano. São 45 vagas divididas entre os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental, Logística, Marketing, Produção Cênica e Recursos Humanos. Todos os cursos são no turno da noite. Administração também tem vaga no turno da manhã.

Leia mais

Lei garante vagas para alunos com deficiência na educação técnica e superior

Vestibular da UFRGS tem abstenção de 16,47% no primeiro dia; provas de português e redação são realizadas nesta segunda-feira



A seleção é feita a partir dos resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Será considerada a maior nota entre as provas realizadas em 2014, 2015 e 2016. As bolsas serão renováveis por igual número de semestres do curso, desde que o bolsista cumpra, semestralmente, os seguintes requisitos: efetuar matrícula em 12 créditos no mínimo, obter frequência de 75% e ser aprovado em todas as disciplinas.

COMO FAZER AS INSCRIÇÕES

Quando: até 20 de janeiro

Como: pelo e-mail bolsas@monteirolobato.com.br. Envie o curso de interesse, turno desejado, endereço, telefone e print do resultado do Enem

Quem pode se candidatar: brasileiros que residam em Porto Alegre, com renda familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 2.811), com o ensino médio completo e sem diploma de curso superior

Cinco vagas para cada curso, no turno da noite: Administração (também tem vaga para a manhã), Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Gestão Ambiental, Logística, Marketing, Produção Cênica e Recursos Humanos.

Para mais informações: acesse o site da instituição ou ligue 3287-8000.