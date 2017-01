Litoral gaúcho ou Santa Catarina? Saiba onde estão as hospedagens mais baratas

Barbada ZH 19/01/2017 | 16h48 Atualizada em

Colocando na ponta do lápis, não procede a fama de que Santa Catarina tem hotéis mais baratos e melhores praias – pelo menos, no que se refere ao primeiro item.

Conforme sites de reservas on-line, as pousadas e os aluguéis de temporada no Litoral Catarinense superam – com folga – os patamares gaúchos. Em Bombinhas, uma das praias mais desejadas daquele Estado, o preço médio para alugar uma casa é de R$ 424 por dia, enquanto em Torres, por exemplo, sai por R$ 305.

Há diferenças quando se compara qualquer aluguel de temporada em Santa Catarina com os do Rio Grande do Sul – a reportagem pesquisou uma data no início de fevereiro, outra no período de Carnaval (veja na ilustração). Se a opção do viajante for mais econômica, ficar em uma pousada por exemplo, as opções do Rio Grande do Sul, em geral, são mais baratas – o preço mínimo de um quarto em uma pousada em Tramandaí é de R$ 114, enquanto em Garopaba custa R$ 190.

Além disso, as pousadas nas praias gaúchas têm um "teto" de preços mais baixo: enquanto a pousada mais cara em Florianópolis tem diária por casal de até R$ 1.331 para o período de Carnaval, em Capão da Canoa, o quarto mais caro pesquisado neste período não passa de R$ 364.