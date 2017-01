Mais em conta, kits fazem sucesso no primeiro dia da Feira do Material Escolar

Compras 25/01/2017 | 15h25 Atualizada em

O primeiro dia da Feira de Material Escolar, na Praça da Alfândega, no Centro da Capital, reuniu mães, pais, avós, outros responsáveis e os estudantes em busca dos melhores descontos. O evento, que ocorre até 4 de março, está na 27ª edição e oferece materiais escolares com desconto de até 30% em relação ao mercado.

Entre as vantagens, está o parcelamento em até quatro vezes nos cartões para compras acima de R$ 100 (não R$ 150, como a prefeitura, que promove a feira, vinha informando até ontem), destaca o secretário de desenvolvimento econômico Ricardo Gomes, da pasta que promove a feira.

Leia mais

Veja as opções para usar a nota do Enem como porta de entrada no ensino superior

Hospital de Clínicas abre concurso público: há oportunidades para níveis médio e superior

Veja 10 dicas para poupar na compra do material escolar



Há kits por R$ 14,40, que podem ser encontrados no lado direito do espaço, logo após a entrada. São dois tipos, preparados para os ensinos médio e fundamental, com os itens básicos que podem ser encontrados na maioria das listas. A diferença é que o preparado para o ensino fundamental leva giz de cera, lápis de cor e massa de modelar, enquanto o do ensino médio tem cadernos maiores e mais canetas, prontos para as necessidades dos estudantes.

Maria Isabel levou as filhas Paola e Vanessa às compras Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

A auxiliar de cozinha Maria Isabel de Oliveira chegou à Feira atrás dos kits. Ela foi com as filhas Paola, 16 anos, e Vanessa, 14 anos, para terminar as compras do material escolar. A mais velha está no segundo ano do ensino médio, enquanto a mais nova vai para o nono ano do fundamental. Reciclar materiais do ano anterior foi a alternativa encontrada pela família para economizar.

– Como tenho duas filhas na escola, reaproveitamos bastante do material do ano passado e o kit acaba valendo a pena, porque tem só os básicos que elas precisam, que não conseguimos reaproveitar do ano passado – dá a dica Maria Isabel.

Pesquisa

Também é possível comprar os materiais separados. Os 600m² da estrutura montada na praça são repletos de lápis de cor, mochilas, tintas e outros produtos.

Ao lado da mãe, Jandira, Laíse procurava massa de modelar Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Com a cestinha na mão, Laíse, sete anos, procurava a massa de modelar que o colégio dela, onde vai cursar o segundo ano do ensino fundamental, pediu na lista de materiais. A mãe, Jandira da Conceição Silva, aposentada, conta que a pesquisa de preços faz parte do processo delas em busca de descontos:



– Está bem grande a lista esse ano!

Juliana e Ricardo foram às compras com Douglas e Isabella Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

Em uma missão que recrutou a família inteira, Juliana e Ricardo Duarte levaram os pequenos Douglas, dez anos, e Isabella, cinco, às compras na manhã desta quarta-feira. Além de atender às exigências das escolas dos dois, falta uma mochila para a mais nova, que começa a pré-escola neste ano.

– Não é o primeiro lugar que viemos e ainda vamos pesquisar mais para economizar na compra da mochila da Isabella. O Douglas já tem a mochila dele do ano passado, vamos usar de novo – afirmou o pai, que é técnico em química.

Amanda quis ver as novidades com a avó, Luci Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS

De passeio em Porto Alegre durante as férias escolares, a avó Luci Maria Borelli, aposentada, levou a neta Amanda, 14 anos, para comprar o que faltou do material. As duas moram em Cerro Grande, na Região Norte do Estado, e Amanda diz que "lá não tem os materiais bonitos como aqui".

– Compramos o básico lá em Cerro Grande mesmo, mas aqui vou levar os materiais que faltam para a Amanda e meus outros dois netos que ficaram lá. É bom comprar tudo igual para que eles não fiquem com ciúmes das minhas compras – diverte-se a aposentada.

Feira do Material Escolar

Quando: até 4 de março

Horário: das 9h às 19h, de segunda a sexta-feira, e das 9h às 18h, aos sábados

Onde: Praça da Alfândega, Centro Histórico de Porto Alegre

Pagamento: compras acima de R$ 100 podem ser parceladas em até quatro vezes nos cartões Credicard, Mastercard, Visa, Hipercard e Banricompras

Há materiais avulsos e kits. Veja o que vem neles:

Ensino fundamental

- 1 apontador simples

- 2 borrachas nº 403

- Cadernos ¼, brochura, 48fls

- 2 canetas esferográficas na cor azul

- 1 tubo de cola 40g

- 1 caixa de giz de cera com 12 cores

- 1 caixa de lápis de cor, tamanho pequeno, com 12 cores

- 3 lápis pretos nº 21

- caixa de massa de modelar, com 6 cores

- 1 pacote com 100 folhas de papel ofício, branco, sulfite, 75g/m²

- 1 pasta com aba e elástico, plastificada, lisa

- 1 régua plástica de 30cm

- 1 tesoura escolar, de 10cm, simples

Ensino médio

- 2 cadernos universitários, 1x1, 96fls

- 1 apontador simples

- 2 borrachas nº 40

- 2 lápis pretos nº 2

- 3 canetas esferográficas, nas cores azul, vermelha e preta

- 1 pacote com 100 folhas de papel ofício branco, sulfite, 75g/m²

- 1 cola bastão 8g

- 1 régua plástica de 30cm

- 1 pasta catálogo, ofício, com 10 sacos plásticos

Produção: Camilla Rosa