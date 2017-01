Sem sobra da ceia de Ano-Novo? Veja as opções para almoçar fora neste domingo em Porto Alegre

Fome 2017 01/01/2017 | 09h30 Atualizada em

Para quem vai acordar mais tarde neste domingo, 1° de janeiro, uma dor de cabeça pode ser o que comer na hora do almoço. Caso as sobras da ceia não sejam opção (os convidados não deixaram nada) e ir para a cozinha não seja nenhuma tentação, comer fora é a saída.

Mas, atenção. Os estabelecimentos não funcionam como em um domingo normal por se tratar de um feriado. Os supermercados, por exemplo, de acordo com a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) estarão todos fechados.



As salvadoras da pátria para quem estiver com fome devem ser as praças de alimentação dos principais shoppings. A maioria delas, entretanto, tem funcionamento opcional. Então, nem todas as opções poderão estar abertas. Aquelas que optarem por oferecer refeições devem abrir a partir das 10h, funcionando até por volta das 22h.



Os restaurantes que funcionam nos shoppings também poderão abrir e são opção para uma refeição mais elaborada. Confira as opções para este 1° de janeiro.



Onde comer fora

BarraShoppingSul: Praça de alimentação, abertura opcional das 10h às 21h.



Bourbon Assis Brasil: Praça de alimentação, abertura opcional das 11h às 22h.



Bourbon Shopping Country

Praça de Alimentação, abertura opcional das 11h às 22h

Restaurantes, abertura opcional das 11h às 23h

Bourbon Shopping Ipiranga

Praça de alimentação, abertura opcional das 11h às 22h

Restaurantes, abertura abertura opcional das 11h às 23h

Bourbon Shopping Wallig

Praça de alimentação, abertura opcional das 11h às 22h

Restaurantes, abertura opcional das 11h às 23h

Moinhos Shopping: Praça de alimentação, abertura opcional das 11h às 22h.



Porto Alegre Center Lar: Praça de alimentação, abertura opcional das 11h às 22h.

Shopping Iguatemi: Praça de alimentação, abertura opcional das 11h30min às 22h.

Shopping João Pessoa: Praça de Alimentação abre das 12h às 20h, podendo antecipar para 11h.

Shopping Praia de Belas: Praça de alimentação, abertura opcional das 11h30min às 22h.