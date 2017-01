Tem vaga para bolsa de estudo no ensino superior: veja como concorrer

Educação 13/01/2017 | 12h18

A Faculdade de Tecnologia (Ftec), que fica na Rua Comendador Manoel Pereira, 249, no Centro Histórico da Capital, recebe inscrições para oferecer bolsas de estudo de ensino superior neste primeiro semestre. O benefício será concedido por meio do Unipoa, programa realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre.

São oferecidas seis vagas distribuídas entre os cursos de Comércio Exterior, Gestão Comercial, Gestão da Tecnologia da Informação, Logística, Recursos Humanos e Rede de Computadores.

As bolsas são parciais (cobrem 50% do valor da mensalidade). Para participar da seleção, é preciso ser brasileiro, morar em Porto Alegre, ter renda familiar per capita de até três salários mínimos (R$ 2.811), ter ensino médio completo e não possuir diploma de curso superior.

A seleção terá como base resultados do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) – será considerada a maior nota entre as provas realizadas em 2014, 2015 e 2016. As inscrições para concorrer às bolsas de estudo devem ser feitas até o dia 18 de janeiro, no site da instituição.