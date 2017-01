Treinamento gratuito forma recepcionistas em Canoas

Oportunidade 19/01/2017 | 17h23 Atualizada em

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Canoas promove uma oficina gratuita de dois dias para quem quiser ser recepcionista, com o técnico em gestão de pessoas Paulo Boleck.



Será na Rua Rio Grande do Sul, 3462, ao lado da Escola Tereza Francescutti, no Centro de Economia Solidária, no bairro Mathias Velho, em Canoas, nos dias 7 e 9 de fevereiro, das 14h às 17h. Qualquer pessoa pode participar, não é necessário formação prévia. Para se inscrever, compareça no centro com sua identidade, qualquer dia da semana, das 8h às 17h.