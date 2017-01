Veja como aproveitar a Feira da Uva e da Ameixa, que termina neste final de semana em Porto Alegre

Água na boca 26/01/2017 | 16h57 Atualizada em

Quem quiser se deliciar com frutas de qualidade vindas direto do produtor tem oportunidade até este final de semana em Porto Alegre. É que a 26ª Feira da Uva e da Ameixa chega ao fim no CTG Estância da Figueira, Bairro Belém Velho, na Zona Sul. São pêssegos, ameixas, figos, morangos, uvas, melões, peras, goiabas produzidas exclusivamente na área rural da Capital.

As frutas neste ano estão mais saborosas devido ao clima, que ajudou os produtores. Há também opções da praça da alimentação e tendas de artesanato. Quem não puder ir até Belém Velho pode aproveitar os mesmos produtos junto ao Largo Glênio Peres, no Centro Histórico, onde a venda ocorre também em dias úteis e 24h.

Linha Turismo

O ônibus de turismo voltará a circular no final de semana com desembarque na feira nos dois horários regulares do roteiro Zona Sul, às 10h e às 15h. A partida é do terminal da Travessa do Carmo, 84, Bairro Cidade Baixa. O valor do bilhete é R$ 30.

26ª FEIRA DA UVA E DA AMEIXA



Zona Sul:

Onde: CTG Estância da Figueira, Rua Doutor Vergara 5.345, Bairro Belém Velho

Quando: sábado e domingo

Horário: das 9h às 20h



Centro

Onde: junto ao Largo Glênio Peres, Centro Histórico

Quando: sexta, sábado e domingo

Horário: 24h, há segurança particular no local