Confira as oficinas gratuitas de convivência e de alfabetização de idosos na Região Metropolitana

Mais de 60 anos 01/02/2017 | 12h56 Atualizada em

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) está oferecendo vagas para o Grupo de Convivência de Idosos. As oficinas são gratuitas e envolvem atividade física moderada, no dia 8, geração de renda com criação de móbile de material reciclado, no dia 10, e alterações osteoarticulares, no dia 17.

Os encontros acontecerão na Avenida Borges de Medeiros, 328, sala 84, e para participar se deve entrar em contato pelo telefone 3284-7108 ou comparecer no mesmo endereço, na sala 82. Os interessados devem ter acima de 60 anos, e é importante levar um documento de identidade.

Para a Ação Complementar de Alfabetização estão disponíveis 50 vagas nas unidades do CIEE em Porto Alegre, Cachoeirinha, Alvorada e Esteio. As atividades têm duração de seis a oito meses e são realizadas nos seguintes endereços:

Porto Alegre: Av. Borges de Medeiros, 328 – sala 82, telefone 3284-7099.

Cachoeirinha: Rua Aparício Soares da Cunha, nº 161 – junto ao Shopping do Vale.

Alvorada: Rua Fátima, nº 05 – Bairro Salomé – no Centro de Capacitação Profissional Milton Santos.

Esteio: Rua Vereador Ernesto Menezes nº52 – Vila Olímpica junto ao CRAS Conviver.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelos telefones 3284-7136.