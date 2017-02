Confira dicas para manter o celular e a carteira longe de ladrões durante o Carnaval de rua na Capital

Sempre alerta! 24/02/2017 | 14h56 Atualizada em

O fim de semana de Carnaval vai contar com mais de dez blocos espalhados pelas ruas da Capital. Serão milhares de pessoas fazendo a festa, e a programação dos blocos vai até 7 de maio. O problema é que os criminosos também se aproveitam da folia.

– É necessário ficar alerta ao ir e voltar da folia, principalmente nas ruas e transporte público. Quando estiver no bloco, não descuide de seu celular e carteira, pois os criminosos aproveitam pequenos momentos de distração – alerta o especialista em segurança do GRUPO GR, Niv Steiman.

Caso o folião seja daqueles que sai com cartão de crédito, a atenção precisa ser redobrada. Para o especialista em prevenção a fraudes e monitoramento empresarial no portal Pagar.me, Heitor Garcia, é bom deixar anotados em casa, em local seguro, o número do cartão de crédito e o telefone do banco, para facilitar o cancelamento, se necessário.

Confira algumas orientações dos especialistas para que os foliões não chamem a atenção dos criminosos durante a festa.



Sete dicas de segurança para a folia

1 – Se não for possível deixar o celular em casa, cuidado ao tentar fazer uma selfie durante o desfile do bloco. Certifique-se se não há alguém observando sua ação e seja rápido.

2 – Se optar pelo uso do transporte coletivo, não exiba joias, celulares, câmeras digitais ou dinheiro. Seja o mais discreto possível.

3 – Não saia com grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito se não houver necessidade.

4 – Não abra a carteira ou a bolsa na frente de estranhos. Se isso for necessário, procure um local seguro, junto a conhecidos ou em algum estabelecimento.

5 – Não deixe sua carteira ou celular no bolso de trás, pois eles podem ser alvo de furto durante a aglomeração de pessoas.

6 – Ao retornar, evite ruas ou praças mal iluminadas ou desertas. Se sentir que está sendo seguido, entre em algum estabelecimento comercial ou atravesse a rua.

7 – Ao sair sozinho, procure sempre ficar no centro da calçada e na direção contrária ao trânsito. Fica mais fácil perceber a aproximação de um suspeito.