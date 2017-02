Defensoria Pública de Porto Alegre atenderá casos de saúde e do consumidor em novo local

Na Siqueira Campos 21/02/2017 | 16h05 Atualizada em

A Defensoria Pública fará em novo local atendimentos na área cível, após o Carnaval. A partir de 2 de março, a nova sede será na Rua Siqueira Campos, 731, andar térreo, no Centro da Capital.

A mudança acontece devido à reforma no prédio que é sede da Defensoria Pública (DPE/RS), na Rua Sete de Setembro, 666 – neste local, permanecerá a ouvidoria da Defensoria.

Os horários de atendimento na Rua Siqueira Campos permanecerão os mesmos: das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 17h30min. O prédio tem acessibilidade.

Nos dias 23 e 24 de fevereiro e 1º de março, só haverá atendimentos de urgência (como internação hospitalar e pedidos de medicamentos), no prédio da UCAA Família (Rua Sete de Setembro, 745), ao lado do Procon, das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 17h30min. No feriado de Carnaval, dias 27 e 28, a Defensoria Pública não atenderá ao público.

Área cível: é a mais procurada na Defensoria Pública. As principais ações estão nas áreas do consumidor e da saúde.

Novo local de atendimento da unidade Central de Atendimento e Ajuizamento (UCAA) Cível da Defensoria Pública

Quando: a partir de 2 de março

Local: Rua Siqueira Campos, 731, Centro Histórico de Porto Alegre

Horário de atendimento: das 8h ao meio-dia e das 13h30min às 17h30min