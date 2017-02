Inscrições para o Fies se encerram nesta sexta-feira: saiba como concorrer a uma vaga

Financiamento 08/02/2017 | 18h02 Atualizada em

A nota do Enem entra em campo mais uma vez neste começo de ano para garantir uma vaga no ensino superior. Desta vez, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o programa do governo federal que financia cursos superiores particulares.

As inscrições para quem não quer deixar escapar essa chance terminam nesta sexta-feira, somente pelo site do Fies. Mas atenção, não basta apenas ter feito o Enem – a partir de 2010 – e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas sem zerar a redação. É preciso ter renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos. São ofertadas em todo o Brasil 150 mil vagas.



Teto de R$ 5 mil

A novidade deste ano é que o MEC anunciou redução do teto de financiamento do Fies. Agora, o programa passará a financiar, no máximo, R$ 5 mil por mês da mensalidade, o equivalente a R$ 30 mil por semestre. Antes, esse teto era de R$ 7 mil por mês. Mas a mudança, segundo as instituições de ensino, promete afetar a vida de poucos estudantes, e quase somente do curso de Medicina, que tem as mensalidades mais altas.

No Rio Grande do Sul, são ofertadas 61 vagas nesse curso, com mensalidades entre R$ 5.822,99 e R$ 6.974,06. Nenhuma elas é em Porto Alegre. O diretor-geral do campus da Ulbra em Canoas, Erivaldo Diniz de Brito, reforça que o teto não é impeditivo para o financiamento.

– O aluno poderá ter até R$ 5 mil financiados. Quem bater no teto vai arcar com o que sobrar. Mas isso já ocorre, a maioria dos alunos consegue o financiamento de uma parte do curso, não integral – diz Erivaldo.



TIRE AS DÚVIDAS

Quem pode se inscrever

– O estudante interessado em obter financiamento para o curso superior deve inscrever-se no processo seletivo do Fies. Pode participar do processo seletivo do primeiro semestre de 2017 o estudante que:

– Tenha renda familiar mensal bruta, por pessoa, de até três salários mínimos

– Tenha participado de alguma das edições do Enem a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e nota na redação superior a zero.



O período de inscrições

– As inscrições do processo seletivo do Fies devem ser realizadas até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira.



Fazendo a inscrição

– Deve ser feita exclusivamente pela internet, por meio do Sistema de Seleção do Fies (Fies Seleção), no endereço fiesselecao.mec.gov.br.

– Antes de iniciar a inscrição, o candidato deve se cadastrar no Fies Seleção, selecionando a opção Primeiro acesso.

– Deve informar o CPF e a data de nascimento. O sistema automaticamente verifica se o candidato participou do Enem, a partir de 2010, e se obteve média igual ou superior a 450 pontos e redação superior a zero.



– Havendo registro e nota mínima, o sistema pede o cadastro de senha para fazer a inscrição e e-mail pessoal válido para o envio do link de ativação do cadastro.

– Após a ativação, o estudante deve buscar a opção "Já sou cadastrado" e informar o CPF e a senha .

– O estudante deve informar o CPF dos membros do grupo familiar com idade a partir de 14 anos, as datas de nascimento e a renda bruta mensal de cada um se for o caso.

– Para concluir a inscrição, o estudante deve escolher um curso e turno dentre aqueles com vagas disponíveis no Fies Seleção.



A divulgação do resultado

– O resultado deve ser divulgado em 13 de fevereiro.

– Os classificados serão pré-selecionados na chamada única. Os demais, não pré-selecionados, serão incluídos em lista de espera.

Pré-selecionado na chamada única

– Deve-se concluir a inscrição no SisFies para contratação do financiamento entre 14 e 20 de fevereiro.

O estudante da lista de espera

– O estudante deve acessar o SisFies e concluir a inscrição para contratação do financiamento no prazo de cinco dias corridos, a contar da divulgação de sua pré-seleção no Fies Seleção.

Após concluir a inscrição

– O estudante deve validar as informações na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em até 10 dias, contados a partir do dia seguinte ao da conclusão da inscrição.

– E comparecer a um agente financeiro do Fies em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil seguinte à data da validação das informações pela CPSA.



As condições do financiamento

– Os financiamentos concedidos com recursos do Fies neste primeiro semestre de 2017 têm taxa de juros de 6,5% ao ano.

– Durante o curso, o estudante deve pagar, a cada três meses, o valor máximo de até R$ 150,00, referente ao pagamento de juros incidentes sobre o financiamento.

– Após a conclusão do curso, o estudante terá 18 meses de carência para começar a pagar o financiamento.

– Nesse período, deve continuar pagando, a cada três meses, o valor de até R$ 150,00, referente aos juros que incidem sobre o financiamento.

– Encerrado o período de carência, o financiamento pode ser pago pelo estudante em até três vezes o período financiado do curso.

O percentual máximo de financiamento

– O percentual de financiamento do valor do curso é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante.

– A partir de agora, o programa passará a financiar, no máximo, R$ 5 mil por mês da mensalidade das universidades privadas, o equivalente a R$ 30 mil por semestre.