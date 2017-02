Inscrições para o ProUni terminam nesta sexta; saiba como concorrer a bolsas integrais ou parciais

Fique ligado! 02/02/2017 | 16h53 Atualizada em

Os estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano passado podem garantir uma bolsa de estudos integral ou parcial (pagando 50% do curso) em universidades privadas. Para isso, precisam se inscrever até sexta-feira, dia 3, no Programa Universidade para Todos (ProUni).

Mas é preciso ficar ligado, o período de inscrições termina às 23h59, no horário de Brasília. Todo o processo é feito pelo site do programa. Para acesso ao processo seletivo, na página eletrônica do programa, o candidato deve informar o número de inscrição e a senha usados no Enem. É possível escolher até duas opções de curso, por ordem de preferência.

O processo seletivo do primeiro semestre é constituído de duas chamadas sucessivas. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 6 de fevereiro. O da segunda chamada será no dia 20 de fevereiro.



Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.



Podem participar:

– Estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais da própria escola;

– Estudantes com deficiência;

– Professores da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Nesse caso, não é necessário comprovar renda.

Quem pode se inscrever:

– Estudante que não tenha diploma de curso superior, que tenha feito as provas do Enem 2015 e obtido o mínimo de 450 pontos na média das notas, sem nota 0 na redação. E, ainda, precisa atender a pelo menos uma das seguintes condições:

– Ter cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em instituição privada, na condição de bolsista integral

– Ter cursado o Ensino Médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, na condição de bolsista integral

– Ser pessoa com deficiência

– Ser professor da rede pública de ensino, no efetivo exercício do magistério da educação básica e integrar o quadro de pessoal permanente da instituição

Confira o passo-a-passo:

1 – Você deve fazer login no site do ProUni, preenchendo os campos com o número de inscrição, a senha usada no Enem de 2016 e a imagem solicitada.



2 – Preencha seus dados pessoais e as informações solicitadas sobre a renda das pessoas que moram com você.

3 – Escolha o curso e a instituição onde deseja conseguir uma bolsa. Até duas opções de instituição, curso e turno dentre as bolsas disponíveis, de acordo com o perfil do estudante.



4 – Esta mensagem aparece quando estiver devidamente inscrito. Você poderá acessar a ficha de inscrição para conferência. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar as opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada.





