Prazo para quitar IPTU com desconto de 12% termina nesta quarta-feira

É a última semana para moradores da Capital emitirem as guias de pagamento do IPTU 2017 com desconto de 12%. O prazo final de pagamento é nesta quarta-feira. No site da prefeitura, informando o CPF ou CNPJ do proprietário e endereço é possível encontrar a guia. Os bancos Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, Itaú, Santander e Sicredi aceitam pagamento das guias. Em lotéricas, apenas guias com valor de até R$ 1 mil.



Depois de batalha judicial antes mesmo de assumir o cargo, o prefeito Nelson Marchezan (PSDB) decidiu estender o período de desconto até o quinto dia útil do mês de fevereiro após ter o o aumento de 12% para 15% no benefício vetado, sem a apresentação de um estudo de impacto financeiro, pelo Ministério Público de Contas do Estado (MPC-RS).

Caso opte por não pagar nesta semana, o imposto será cobrado mensalmente. As parcelas vencem sempre no dia 8 de cada mês. Em caso de feriado ou final de semana, o pagamento pode ser feito no primeiro dia útil seguinte. Pagamentos em atraso terão multa de mora de 2%, quando feitos até o final do mês de vencimento, ou de 10%, mais juros de mora de pelo menos 1% ao mês, quando em data posterior.



Mais informações

— As guias de pagamento podem ser acessadas em www.portoalegre.rs.gov.br/iptu2017.

— A quitação, em cota única, pode ser feita nos bancos conveniados com a prefeitura (Caixa Econômica Federal, Banrisul, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Citibank, Santander e Sicredi) e em casas lotéricas.- Informações podem ser obtidas na Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda (Travessa Mário Cinco Paus, Centro Histórico, das 9h às 16h), pelo telefone 156 ou pelo e-mail atendimentofazenda@portoalegre.rs.gov.br.