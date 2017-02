Veja quais serão as agências da Caixa abertas neste sábado

Fundo de garantia 17/02/2017 | 19h05 Atualizada em

Abrem neste sábado 36 agências da Caixa na Região Metropolitana entre 9h e 15h com foco nos atendimentos para o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Ao todo, são mais de 1,8 mil agências abertas em todo o país. Os saques começam só no dia 10 de março, mas as pendências devem ser resolvidas o quanto antes. Entre as principais está a confecção do Cartão do Cidadão, que vai livrar muitos trabalhadores de filas dentro das agências da Caixa.

Leia mais sobre as contas inativas:

Saiba como o Cartão do Cidadão pode facilitar os saques das contas inativas do FGTS

Site oficial pode "esconder" conta inativa do trabalhador, saiba o que fazer para conferir o saldo do FGTS

Por três dias, agências da Caixa abrirão mais cedo para tirar dúvidas sobre contas inativas do FGTS



Veja no mapa quais serão as agências da Caixa que estarão abertas na Região Metropolitana neste sábado, 18 de fevereiro: