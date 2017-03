Atenção ao receber e-mail da Caixa informando valor a receber das contas inativas do FGTS! É falso 

DG Ajuda Você 15/03/2017 | 10h12 Atualizada em

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começaram na sexta-feira passada e mais uma tentativa de golpe chega aos e-mails tentando aproveitar-se do alto interesse que o tema desperta.

Leia mais sobre o FGTS

Tudo que você precisa saber sobre o saque das contas inativas do FGTS

Cuidados para não ser vítima de saidinha de banco ao sacar o FGTS

Contas inativas do FGTS: 5 respostas da Caixa a problemas relatados nos primeiros dias de saque



Um deles, como este exibido na imagem abaixo, afirma que o trabalhador tem R$ 8.725,32 disponível para saque. Difícil não ficar tentando a clicar e buscar mais informações. Mas é melhor segurar a vontade porque se trata de um golpe. A Caixa Federal informa que não manda esse tipo de mensagem.

Foto: Reprodução

"A Caixa envia extrato bimestral da conta ativa por correspondência eletrônica e para a residência do trabalhador que realizou essa opção. Sobre as contas inativas, o cliente pode consultar o extrato analítico na internet", informa o banco em nota.

Para conferir os valores aos quais tem direito na liberação das contas inativas do FGTS, a Caixa orienta que o trabalhador busque informações no site do banco, nos perfis oficiais da Caixa nas redes sociais ou por meio do telefone 0800-726-2017.

Então, se você receber esta mensagem, não abra arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário. Exclua a mensagem imediatamente.