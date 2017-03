Conta de luz terá bandeira amarela em março

Conta mais cara 01/03/2017 | 13h43 Atualizada em

Para cada 100 quilowatts-hora consumidos em março, uma tarifa de R$2,00 será cobrada na conta de luz. A cobrança extra na fatura da energia elétrica volta neste mês de março em todo o Brasil, de acordo com informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).



A previsão de chuva para o mês de março ficou abaixo das expectativas, o que leva à necessidade de acionar mais termelétricas para abastecimento. Com a medida, é possível poupar água dos reservatórios das hidrelétricas.



O acionamento da bandeira amarela acontece sempre que o Custo Variável Unitário (CVU) da última usina a ser despachada fica entre R$211,28/MWh e R$ 422,56/MWh. Para março, a previsão de custo ficou em R$279,04/MWh, o que justifica o uso da bandeira amarela na conta deste mês.



Confira os valores conforme a bandeira, aprovados em fevereiro de 2017:

— Verde: sem acréscimo.

— Amarela: acréscimo de R$ 2,00 para cada 100 kWh consumidos.

— Vermelha (Patamar 1): acréscimo de R$3,00 para cada 100 kWh consumidos.

— Vermelha (Patamar 2): acréscimo de R$3,50 para cada 100 kWh consumidos.



