FGTS das contas inativas: confira a lista completa de agências que abrem neste sábado no Estado

Hora de sacar 09/03/2017 | 13h52 Atualizada em

Tem início amanhã o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para atender as pessoas que vão sacar, 1.841 agências da Caixa estarão abertas em todo o país no próximo sábado, dia 11 de março. O atendimento será exclusivo para auxiliar na liberação do saldo. Tem direito ao saque 4,8 milhões de brasileiros. O valor total a ser pago é de R$ 6,96 bilhões.

Em todo o Rio Grande do Sul, serão 91 unidades abertas no sábado, das 9h às 15h. Só em Porto Alegre, serão nove agências. Além deste atendimento ao sábado, já nesta sexta e nas próximas segunda e terça-feira, as agências abrirão duas horas mais cedo. No caso de bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas depois.



Leia mais sobre as contas inativas do FGTS

No mapa abaixo, confira os endereços das agências que estarão abertas no sábado na Capital e Região Metropolitana:

Veja abaixo as agências que estarão abertas no sábado, das 9h às 15h, em todo o Estado.

Porto Alegre

- Rua dos Andradas, 1.000, Centro Histório

- Avenida da Azenha, 1.080, Azenha

- Avenida Osvaldo Aranha, 1.316, Bom Fim

- Avenida da Cavalhada, 2.710, Cavalhada

- Avenida Bento Gonçalves, 2.401, Partenon

- Estrada João Antônio Silveira, 1.891, Restinga

- Estrada João de Oliveira Remião, 6.630, Lomba do Pinheiro

- Avenida Assis Brasil, 6.750, Sarandi

- Avenida Protásio Alves, 4.639, Petrópolis

Alegrete

- Rua Vasco Alves, 149, Centro

Alvorada

- Avenida Getúlio Vargas, 1.058, Bela Vista

- Avenida Getúlio Vargas, 2.780, Bela Vista

Arroio do Meio

- Rua João Carlos Machado, 961, Centro

Bento Gonçalves

- Rua Assis Brasil, 11, sala 7, Centro

Cachoeira do Sul

- Rua Sete de Setembro, 1.231, Centro

Cachoeirinha

- Avenida Flores da Cunha, 971, Vila Veranópolis

Campo Bom

- Avenida João Schumann, 99, sala 1, Centro

Canela

- Rua Felisberto Soares, 160, Centro

Canoas

- Rua Venâncio Aires, 1.041, Niterói

- Rua Fioravante Milanez, 147, Centro

- Rua Boqueirão, 401, Igara

- Avenida Rio Grande do Sul, 1.451/1.453, Mathias Velho

Capao da Canoa

- Avenida Paraguassu, 1.725, Centro

Carazinho

- Rua Carlos Barbosa, 182, Centro

Carlos Barbosa

- Rua Maurício Cardoso, 69, Centro

Caxias do Sul

- Avenida Julio de Castilhos, 1.358, Centro

- Rua Pinheiro Machado, 2.637, São Pelegrino

- Rua Gal. Sampaio, 212, Rio Branco

- Rua Luiz Michelon, 1.207, Cruzeiro

- Rua Moreira Cesar, 1.407, Pio X

Cruz Alta

- Rua Pinheiro Machado, 958, Centro

Dois Irmãos

- Rua 10 de Setembro, 494, Centro

Encantado

- Rua Júlio de Castilhos, 1.425, Centro

Erechim

- Avenida Tiradentes, 45, Centro

Estância Velha

- Rua Portão, 53, Centro

Esteio

- Rua Padre Felipe, 105, Centro

Estrela

- Rua Júlio de Castilhos, 330, Centro

Farroupilha

- Rua Cel. Pena de Moraes, 323, Centro

Flores da Cunha

- Avenida 25 de Julho, 1.700, Centro

Garibaldi

- Avenida Rio Branco, 76, Centro

Gramado

- Rua Madre Verônica, 280, Centro

Gravataí

- Rua Anápio Gomes, 1.191, Centro

- Avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 4, Monte Belo

Guaíba

- Rua São José, 219, Centro

Guaporé

- Rua Manoel F. Guerreiro, 1.252, Centro

Igrejinha

- Avenida Castelo Branco, 46, loja 106, Centro

Ijuí

- Rua XV de Novembro, 312, Centro

Ivoti

- Avenida Presidente Lucena, 3.040, Centro

Lajeado

- Rua Júlio de Castilhos, 1029, Centro

Marau

- Avenida Julio Borella, 1085, Centro

Montenegro

- Rua Ramiro Barcelos, 1436, Centro

Nova Petrópolis

- Rua Frederico Michaelsen, 443, Centro

Nova Prata

- Rua Fernando Luzzatto, 208, Centro

Novo Hamburgo

- Rua Bento Gonçalves, 2463, Centro

- Rua Bartolomeu de Gusmão, 486, Canudos

- Avenida Coronel Frederico Linck, 691, Ideal

Osório

- Rua Julio de Castilhos, 915, Centro

Panambi

- Rua Barão do Rio Branco, 826, Centro

Passo Fundo

- Rua General Canabarro, 1103, Centro

- Rua Capitão Eleuterio, 429, Centro

Pelotas

- Rua Quinze de Novembro, 570, Centro

- Rua General Neto, 1122, Centro

Portão

- Avenida Pátria, 39, Centro

Rio Grande

- Rua Marechal Floriano Peixoto, 349, Centro

Santa Cruz do Sul

- Rua Júlio de Castilhos, 189, Centro

Santa Maria

- Rua Acampamento, 45, Centro

Santa Rosa

- Avenida Expedicionário Weber, 245, Centro

Santiago

- Avenida Getúlio Vargas, 2095, Centro

São Borja

- Rua Cândido Falcão, 1141, Centro

São Gabriel

- Rua Duque de Caxias, 530, Centro

São Jerônimo

- Rua Ramiro Barcelos, 627, Centro

São Leopoldo

- Avenida Independência, 316, Centro

- Avenida Thomaz Edison, 2744, Scharlau

- Avenida João Corrêa, 21, Centro

- Avenida Teodomiro Porto da Fonseca, 141, Centro

São Marcos

- Rua Padre Feijó, 457, Centro

São Sebastião do Caí

- Rua Marechal Deodoro Fonseca, 316, Centro

Sapiranga

- Avenida João Corrêa, 1499, Centro

Sapucaia do Sul

- Rua Nossa Senhora das Graças, 100, Centro

Serafina Corrêa

- Avenida Miguel Soccol, 3129, Centro

Taquara

- Rua Júlio de Castilhos, 2.705, Centro

Taquari

- Rua Lautert Filho, 140, Centro

Teutônia

- Rua Três de Outubro, 404, Languiru

Torres

- Avenida José Bonifácio, 61, Centro

Tramandaí

- Rua Fernandes Bastos, 541, Centro

Uruguaiana

- Rua Gal. Bento Martins, 2.926, Centro

Vacaria

- Avenida Moreira Paz, 220, Centro

Venâncio Aires

- Avenida Osvaldo Aranha, 1.257, Centro

Veranópolis

- Rua Carlos Barbosa, 21, Centro

Viamão

- Rua Cirurgião Vaz Ferreira, 95, Centro

- Avenida Liberdade, 1.450, lojas 1 e 2, Santa Isabel