FGTS de contas inativas: agências da Caixa abrirão mais cedo nos próximos dias e no sábado para os atendimentos

Nas próximas sexta-feira (dia 10), segunda (dia 13) e terça (dia 14 de março), as agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo (às 8h) para esclarecer dúvidas exclusivamente de trabalhadores que tenham contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). No caso de bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas depois.

O calendário de pagamento do FGTS inativo começa no 10 de março e vai até 31 de julho deste ano, levando em conta o mês de aniversário do trabalhador. Veja o calendário aqui.

No sábado (dia 11 de março), mais de 1.8 mil agências abrirão no país, das 9h às 15h, também para atendimento exclusivo sobre as contas inativas. Veja quais estarão abertas em Porto Alegre:

Praça da Alfândega: Rua dos Andradas, 1.000, Bairro Centro Histório

Azenha: Avenida da Azenha, 1.080, Bairro Azenha

Bom Fim: Avenida Osvaldo Aranha, 1.316, Bairro Bom Fim

Cavalhada: Avenida da Cavalhada, 2.710, Bairro Cavalhada

Partenon: Avenida Bento Gonçalves, 2.401, Bairro Partenon

Restinga: Estrada João Antônio Silveira, 1.891, Bairro Restinga

Lomba do Pinheiro: Estrada João de Oliveira Remião, 6.630, Bairro Lomba do Pinheiro

Assis Brasil: Avenida Assis Brasil, 6.750, Bairro Sarandi

Alto Petrópolis: Avenida Protásio Alves, 4.639, Bairro Petrópolis