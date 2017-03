FGTS de contas inativas: saiba como garantir o seu dinheiro direto na conta bancária

Transferência 08/03/2017 | 13h34 Atualizada em

Os saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começam nesta sexta-feira para cerca de 4,8 milhões de trabalhadores brasileiros. E quem tem conta bancária em qualquer instituição financeira não precisa retirar o dinheiro e andar com ele por aí no bolso.

Leia mais:

Saiba como o Cartão do Cidadão pode facilitar os saques das contas inativas do FGTS

O que você precisa saber sobre os saques nas contas inativas do FGTS



A Caixa estabeleceu regras que permitem a todos, clientes ou não, fazerem a transferência dos valores em segurança. A maior facilidade está com quem tem conta poupança individual na instituição, que não precisa fazer nada.

– Quem é titular de poupança individual terá o crédito automaticamente na conta no primeiro dia do calendário. Esse titular poderá transferir da poupança para qualquer outro banco, sem taxas, até 31 de agosto, 30 dias após o fim do calendário dos saques – explica o superintendente regional em exercício da Caixa em Porto Alegre, Fábio Müller.

Quem tem conta corrente ou poupança conjunta precisá autorizar a Caixa a fazer o crédito na conta (confira abaixo como).



No vídeo acima, Valter Nunes, diretor-executivo do FGTS da Caixa Federal, tira dúvidas sobre o pagamento das contas inativas.

TED e DOC



Os beneficiados com o saque com contas em outros bancos precisarão ir às agências para fazer a transferência, que não será cobrada. Essa opção não existe nos caixas eletrônicos ou lotéricas. Ele deverá solicitar ao funcionário uma Transferência Eletrônica Disponível, a TED.

Essa operação, esclarece o superintendente, é possível para qualquer valor. Mas, para quem for a uma das agências da Caixa que abrirá neste sábado, a opção terá de ser outra.

– Somente a Caixa vai abrir no sábado, os demais bancos, não. Por isso, não será possível fazer TED nesse dia, somente nos úteis. Para o sábado, a opção de transferência será por DOC, com o dinheiro entrando na conta do trabalhador, mesmo, na manhã da terça-feira – afirma Fábio.

Mas o DOC só permite transferências até R$ 4.999,99. Por isso, a orientação é para que os trabalhadores que irão sacar valores maiores compareçam às agências em dias úteis.



Nestas sexta-feira, segunda e terça, todas as agências de rua abrirão duas horas mais cedo, às 8h. No caso de bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas depois.



TRANSFERÊNCIA PARA CONTAS



Clientes da Caixa

– Clientes Caixa com poupança individual recebem o dinheiro automaticamente na conta no primeiro dia do calendário referente ao mês de nascimento.

– Somente nesses casos, o beneficiário terá até 31 de agosto para transferir o dinheiro dessa poupança para a conta de outro banco sem taxas.

– Os demais clientes, com contas correntes e poupança conjunta, precisam solicitar o depósito se não desejarem sacar o dinheiro.

– Não haverá cobrança de taxas para essa operação.

– É possível autorizar o depósito nos seguintes canais:

Serviços Online: acesse o portal das contas inativas, insira seus dados, verifique seu saldo e escolha a conta.

Internet Banking: no site do banco, em Serviço ao Cidadão, escolha FGTS e em seguida Contas Inativas. Verifique seu saldo e autorize o depósito em sua conta. No primeiro acesso, é preciso cadastrar a conta e criar usuário.

Telefone: ligue para 0800-726-2017, digite o número do NIS ou CPF e autorize o depósito em conta, conforme orientações da atendente.

Clientes de outros bancos

– O trabalhador também conseguirá transferir o dinheiro para sua conta bancária.

– Não haverá cobrança de taxas para essa operação.

– Ele precisará ir a uma agência e ser atendido no caixa. Não é possível fazer a operação nos terminais eletrônicos ou lotéricas.

– Por meio de uma Transferência Eletrônica Disponível (TED), poderá transferir para a conta qualquer valor, sem piso ou teto.

– No sábado, quem for às agências abertas da Caixa só poderá transferir por meio de Documento de Ordem de Crédito (DOC), já que os demais bancos não abrem.

– Mas por DOC o limite de transferência é de R$ 4.999,99.

– Por isso, nos casos acima desse valor, a orientação é ir às agências em dia útil para realizar a transferência.