Leilão de apartamentos no Interior tem imóveis a partir de R$ 92 mil

O governo do Estado vai leiloar 13 apartamentos da administração pública na cidade de Rio Grande, na Zona Sul do Estado. Todos os apartamentos ficam no Condomínio Parque Residencial Waldemar Pereira Duarte (Avenida Itália, 2.111).

Os lances iniciais por unidade variam de R$ 92.250,39 mil a R$ 148.839 mil. Um dos apartamentos que tem lances a partir de R$ 92.250,39 tem um quarto e área privativa de 40,92 metros quadrados.

Os interessados podem visitar os apartamentos dois dias antes do leilão (nesta segunda e terça-feira). É preciso ligar antes para o Departamento de Administração do Patrimônio do Estado (Deape), no telefone (51) 3288-1380, em horário comercial, para agendar a visita.

O leilão ocorrerá no dia 15 de março, às 10h, na Câmara Municipal de Rio Grande (Rua General Vitorino, 441, Centro). Podem participar pessoas físicas (devem levar RG e CPF) e jurídicas (devem levar ato constitutivo e respectivas alterações registradas).

Mas atenção: não é possível financiar o pagamento. Ele deve ser feito em, no máximo, duas parcelas – uma no ato referente a 10% do valor arrematado. Os outros 90% devem ser pagos até 30 dias depois do leilão.

O edital está neste link.