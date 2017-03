Leilão do Detran em São Leopoldo tem Ecosport a partir de R$ 13 mil 

Pagamento à vista 07/03/2017 | 18h40 Atualizada em

Pelo menos, 876 itens entre sucatas e veículos serão leiloados nesta quinta-feira, dia 9 de março, em São Leopoldo, em leilão do Detran/RS. Ele é presencial e quem quiser pode visitar os depósitos para conferir o que está disponível nesta quarta-feira, dia 8, entre 9h e 17h. Nessa oportunidade, serão itens de oito depósitos (Estância Velha, Igrejinha, Ivoti, Lindolfo Collor, Nova Hartz, Portão, São Leopoldo e Três Coroas) leiloados.

Entre os veículos oferecidos, uma Ecosport 1.6 2014/2015 pelo lance mínimo de R$ 13 mil, que está no depósito de São Leopoldo, e uma Zafira prata flex 2008/2009 a partir de R$ 8,6 mil.



Para abrir espaço nos depósitos do Detran/RS, outros leilões de veículos e sucatas serão realizados no mês de março. Bagé recebe leilão no dia 16, na Avenida Tupi Silveira, 2.398, São Jorge, às 10h. Porto Alegre promove um no dia 23, na Avenida Salvador Leão, 277, Bairro Sarandi, 277, às 10h. Neste mês, a previsão é de que 2,5 mil itens sejam leiloados.

Pessoas físicas e jurídicas podem arrematar bens, que variam entre sucatas para reciclagem e veículos com documentação. Sucatas podem ser arrematadas apenas por empresas – precisa ter consigo para a compra o contrato social ou cópia autenticada de CNPJ, RG e CPF do representante. Pessoas físicas precisam apresentar o RG, CPF e comprovante de residência.



O pagamento é sempre à vista, feito por boleto bancário ou cheque e a entrega é combinada no momento do leilão com o leiloeiro. Em caso de não pagamento do boleto, o arremate é cancelado. Além do valor do bem, também é cobrada uma comissão de 5% para o leiloeiro.



No site do Detran, é possível ver a lista de lotes que serão leiloados, com modelos, ano de fabricação e valor inicial. Em arremates de veículos, o novo proprietário recebe um veículo livre de pendências e deve arcar com os custos da transferência de documentos.

Agenda dos próximos leilões do Detran/RS - Março

São Leopoldo

- Quando: dia 9, às 10h

- Onde: Avenida João Alberto, 671, Bairro Fião



Bagé

- Quando: dia 16, às 10h

- Onde: Avenida Tupi Silveira, 2.398, Bairro São Jorge



Porto Alegre

- Quando: dia 23, às 10h

- Onde: Avenida Salvador Leão, 277, Bairro Sarandi



Documentos necessários

Pessoa física: RG, CPF e comprovante de residência

Pessoa jurídica: contrato social ou cópia autenticada, CNPJ, RG e CPF do representante



