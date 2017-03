No primeiro dia de saques, Caixa admite problemas para quem tem mais de uma conta inativa do FGTS

Hora de sacar 10/03/2017 | 14h03 Atualizada em

Começou nesta sexta-feira o pagamento das contas inativas do FGTS. Pela manhã, o movimento nas agências da Caixa Federal foi tranquilo, mas à tarde a situação está diferente.

O lojista Jorge Quiroga, 45 anos, conseguiu na quarta tentativa sacar o benefício total das suas contas inativas, mas o valor era diferente do informado no site da Caixa: ao invés de R$ 470, tinha direito a R$ 2 mil. Antes de retirar o dinheiro em uma lotérica da Avenida Azenha, tentou sem sucesso antes em três agências da Caixa, na Zona Norte, no Centro e no Bairro Azenha, mas o sistema mostrava uma série de erros e a transação não era efetuada. Para sair do local com a missão cumprida, ele precisou de sorte, afinal, atendentes do local falavam que era impossível dizer quem iria conseguir ou não sair com o benefício. A cozinheira Vera Lucia Silva da Silva de 49 anos, desistiu após ouvir pela segunda vez que que havia dado um erro no sistema.

Bancários da Caixa, em agência na Avenida Azenha, explicavam que o sistema estava sobrecarregado com pedidos, por isso, apresentava lentidão e falhas. Quem não conseguiu sacar no primeiro dia, foi orientado a procurar novamente os locais de saque no sábado. É possível conferir quais agências abrirão com horário diferenciado neste link, ao todo serão 91 unidades em todo o Estado. O atendimento será exclusivo sobre as contas inativas de FGTS, das 9h às 15h.

Leia mais

Tudo que você precisa saber sobre o saque das contas inativas do FGTS

FGTS: 400 mil contas inativas já foram liberadas pela Caixa

A dona de casa Lilian Rosa Ribeiro, 23 anos, também enfrentou dificuldades na tarde desta sexta-feira para sacar o valor de suas quatro contas inativas do FGTS. Ela esteve em duas lotéricas e, até o início da tarde, só havia conseguido resgatar o dinheiro de uma conta. Na agência da Caixa Federal da Avenida Azenha, ela tentava pegar o valor total. Nas lotéricas, foi informada que o sistema da Caixa estava travado ou trancando.

Em outras agências, como uma localizada na Praça da Alfândega, no Centro Histórico da Capital, a espera era grande. Primeiro, era preciso aguardar cerca de 15 minutos para retirar uma senha para atendimento. Depois, restava aguardar a vez. A médica Betina Oliveira, de 37 anos, levou um livro para acompanhá-la na espera, afinal, havia cerca de 50 senhas a serem atendidas antes da sua. Ela passou por duas outras agências da cidade e afirma que recebeu informações desencontradas sobre a situação.

— Sabia que ia ter que esperar, mas não sabia que ia ter de peregrinar pela cidade. Não vou desistir hoje, é um bom dinheiro, estou precisando, será cerca de 30 mil — diz

Leia mais:

Tudo que você precisa saber sobre o saque das contas inativas do FGTS

FGTS: confira dicas para usar o dinheiro conforme a sua necessidade

Os problemas relatados por trabalhadores da Capital também foram verificados em outras cidades. As agências estão abertas desde 8h em todo país para atender as pessoas que querem sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS. Clientes estão com dificuldade para sacar devido à lentidão no sistema do banco.



Na agência da Caixa Federal da Avenida Almirante Barroso, no Rio de Janeiro, o gerente do FGTS no Rio de Janeiro da Caixa, José Nilton Loureiro reconheceu que a Caixa teve dificuldade em liberar o saque integral para cidadãos com múltiplas contas:

– Nessas situações, ele pode vir à agência, pois a conta que ficou faltando vai ser debitada manualmente, sem nenhum prejuízo.

Somente no Rio Grande do Sul, 330 mil pessoas nascidas em janeiro e fevereiro têm contas inativas, e os valores somam R$ 420 milhões, segundo Fabio Müller, superintendente regional em exercício da Caixa em Porto Alegre.

No vídeo abaixo, o vice-presidente de governo da Caixa, Roberto Barreto, tira dúvidas sobre os saques das contas inativas.