Promoções para o Dia do Consumidor estão de olho no saque das contas inativas do FGTS

Ganha força neste ano o Dia do Consumidor, neste 15 de março, com muitas promoções nas lojas on-line. Copiada dos Estados Unidos para o Brasil e muito divulgada pelo site Buscapé, comparador de preços que recebe mais de 60 milhões de visitas mensais, é celebrada no país desde 2014. Por aqui, as lojas on-line promovem até sexta-feira a Semana do Consumidor, repleta de descontos e promoções do mesmo nível de outra superliquidação importada dos Estados Unidos, a Black Friday.

Nesta quarta edição do Dia do Consumidor, o saque das contas inativas do FGTS é a boa notícia: conforme a Caixa Federal, que administra o Fundo, R$ 3,8 bilhões foram liberados apenas no primeiro dia de saques, na sexta-feira passada. E o comércio está de olho neste dinheiro.



— As pessoas começaram a procurar o Buscapé, vimos um crescimento muito forte nos acessos logo depois do Carnaval, que costuma ser um período fraco, coincidindo com as notícias sobre o FGTS. Existe a intenção de compra. Isso mostra que o consumidor também tem otimismo de que não vai ser mandado embora (do emprego), que pode gastar o dinheiro do FGTS, não para extravagâncias, mas para realizar um desejo – considera o vice-presidente de produtos do Buscapé, Fábio Sakae.

Comparação com a Black Friday

Para o Buscapé, o Dia do Consumidor é a quarta maior data do ano, ficando atrás da Black Friday, Natal e Dia das Mães, nesta ordem. Ainda não é grande a adesão de lojas físicas gaúchas neste ano, pelo menos, não com os mesmos descontos oferecidos pelo e-commerce nesta temporada, mas a tendência é de que a data se consolide nos próximos anos nas lojas de rua, acompanhando o crescimento inicial na internet.

— É uma data que, para o varejo físico, é bem menos potencializada como evento promocional, mas tem uma força muito grande no e-commerce, porque tem potencial de divulgação e abrange uma região muito grande, tem um caráter de espalhar as promoções e pegar negócios na sombra, onde não tem lojas físicas – avalia o presidente da Associação Gaúcha Para Desenvolvimento do Varejo, Vilson Noer.

Oportunidade de vendas

Mesmo com o Dia do Consumidor sendo próximo da Páscoa, que neste ano cai no terceiro domingo de abril, março ainda é um mês vazio de datas comemorativas que sejam rentáveis para o comércio. Este 15 de março preenche uma época lenta para o varejo como acontece com a Black Friday no mês de novembro. É uma oportunidade, portanto, de movimentar as vendas. E o início dos saques das contas inativas do FGTS veio como um impulso neste ano.

— Black Friday cai como uma luva em novembro porque gera antecipação de Natal. O evento se consagrou na medida que recebeu a integração das lojas físicas. A tendência é de que o mesmo aconteça com o Dia do Consumidor no mês de março no próximo ano – prevê Vilson Noer.

De olho nos eletrônicos

Eletroeletrônicos são o foco principal das promoções nesta data, assim como costuma ocorrer na Black Friday. O faturamento das compras on-line no país nesta data, em 2016, chegou a R$ 224 milhões, e a expectativa da Ebit, empresa referência em informações sobre o varejo eletrônico brasileiro, aponta para um faturamento de R$ 265 milhões neste ano. Também crescem os mercados da moda e o de produtos automotivos.

— Percebemos a questão econômica da população pelo tipo de produto que começa a aparecer. Neste ano, tem sido muito relacionado à manutenção de carro. As pessoas deixam de trocar de carro e optam por comprar o pneu on-line — observa Fábio.

Você sabia?

O Dia do Consumidor entrou para o calendário depois de um discurso do presidente norte-americano John F. Kennedy ao congresso norte-americano, em 15 de março de 1962, sobre os direitos dos consumidores definidos por ele nas relações de comércio.

Atendimento no Centro da Capital

O Procon Porto Alegre promove nesta quarta-feira, dia 15, das 9h30min às 16h30min, no Largo Glênio Peres, evento que reúne órgãos públicos que atuam na defesa do consumidor e entidades representantes de fornecedores. O objetivo é informar a população sobre direitos e deveres dos consumidores nas relações com fornecedores.

Procons municipais e estadual também promoverão atendimento à população cadastrando as reclamações dos consumidores com o Ministério Público, Defensoria e OAB-RS.

