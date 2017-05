Concurso para técnico de enfermagem em Novo Hamburgo e outras 10 seleções

Espaço do Trabalhador 15/05/2017 | 04h02 Atualizada em

A Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo abriu processo seletivo para contratar 30 técnicos de enfermagem em regime temporário. A inscrição é gratuita e o critério de seleção será análise de títulos dos candidatos. O salário é de R$ 1.442,80.



As prefeituras de Coqueiro Baixo, Nova Hartz, Esmeralda, Protásio Alves e Campestre da Serra também estão com concursos abertos.

Veja as oportunidades abertas no RS:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

Cargos e vagas: assistente de atendimento e fiscalização (3+CR)

Nível: ensino médio completo (necessário ter CNH do tipo B)

Salário: R$ 2.425

Prazo: 18 de maio

Taxa: R$ 60

Prova: 25 de junho

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE NOVO HAMBURGO

Cargos e vagas: técnico de enfermagem (30) para contratação temporária

Níveis: técnico completo

Salário: R$ 1.442,80

Prazo: 21 de maio

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise de títulos

Inscrições: no setor de recursos humanos da fundação (Rua Vidal de Negreiros, 254, bairro Operário, Novo Hamburgo), das 9h às 11h30min e das 14h às 16h30min, de segunda a sexta-feira

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE COQUEIRO BAIXO

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde microárea 01 (1) e microárea 03 (1), monitor educacional (1) e professor II - inglês (1)

Níveis: de fundamental completo a superior completo

Salário: de R$ 1.038,02 a R$ 1.801,09

Prazo: 21 de maio

Taxa de inscrição: de R$ 50 a R$ 90

Prova: 3 de junho

Inscrições e edital: clique aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ

Cargos e vagas: operador de veículos (5)

Níveis: fundamental incompleto

Salário: R$ 1.386

Prazo: 22 de maio

Taxa de inscrição: R$ 50

Prova: 11 de junho

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

CENSO AGROPECUÁRIO DO IBGE 2017

Cargos e vagas no Rio Grande do Sul: agente censitário municipal e agente censitário supervisor (503) e recenseador (1.662)

Níveis: médio completo

Salário: R$ 1,6 mil a R$ 2,6 mil

Prazo: 23 de maio

Taxa: R$ 22 a R$ 39,50

Prova: 16 de julho

Inscrições e edital: clique aqui

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL

Cargos e vagas: assistente básico (11+CR), assistente pleno (4+CR), técnico de informática pleno (1+CR), advogado (3+CR) e analista contábil especialista (1+CR)

Níveis: de médio completo a superior completo

Salário: R$ 1.656,06 a R$ 6.850,35

Prazo: 1º de junho

Taxa de inscrição: de R$ 60 a R$ 120

Prova: 25 de junho

Inscrições e edital: clique aqui

CÂMARA MUNICIPAL DE VIAMÃO

Cargos e vagas: agente de imprensa (1+CR), procurador legislativo (1+CR), técnico em contabilidade parlamentar (1+CR), técnico em informática legislativo (1+CR), agente de arquivo (1+CR), agente de compras e patrimônio (1+CR), agente parlamentar (1+CR), operador de comunicação parlamentar (1+CR) e agente de portaria (1+CR)

Níveis de fundamental completo a superior completo

Salário: R$ 1.758,76 a R$ 2.854,47

Prazo: 2 de junho

Taxa: R$ 39,96 a R$ 83,25

Prova: 2 de julho

Inscrições e edital: clique aqui

PREFEITURA E CÂMARA DE ESMERALDA

Cargos e vagas: agente de controle interno (1), assistente social (1), atendente de creche (3), odontólogo do ESF (1), oficial administrativo auxiliar (2), operador de máquinas (CR), operário (CR), procurador (1), professor - educação infantil (4), professor - ensino fundamental de anos iniciais (1), professor - ensino fundamental - dança (1), professor - ensino fundamental - educação física (1), professor - ensino fundamental - história (CR), professor - ensino fundamental - inglês (2), servente (3), servente de merendeira (1), técnico de enfermagem do ESF (1), visitador (2), técnico em contabilidade (1). Somente o último cargo é para a Câmara, o restante é para a prefeitura

Níveis: de fundamental incompleto a superior completo

Salário: de R$ 1.074,25 a R$ 9.088,40

Prazo: até as 12h de 29 de maio

Taxa de inscrição: de R$ 40,21 a R$ 100,43

Prova: 9 de julho

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

UFSM - PALMEIRA DAS MISSÕES E SANTA MARIA

Cargos e vagas: 5 para professor da carreira de Magistério Superior nas áreas Ciências da Saúde, Eletrônica e Computação, Processamento de Energia Elétrica e Saúde da Comunidade, nos campi de Santa Maria e Palmeira das Missões

Níveis: superior e pós-graduação em alguns casos

Salário: R$ 3.527,89 a R$ 9.570,41

Prazo: 3 de junho

Taxa: R$ 88 a R$ 239

Prova: primeira fase terá prova escrita

Inscrições e edital: clique aqui

PREFEITURA DE PROTÁSIO ALVES

Cargos e vagas: fiscal tributário (CR), tesoureiro (CR) e professor ensino fundamental - séries iniciais (CR)

Níveis: médio completo e superior completo (professor)

Salário: de R$ 982,80 a R$ 2.457,06

Prazo: 24 de maio

Taxa de inscrição: R$ 50

Prova: 10 de junho

Inscrições: clique aqui

Edital: clique aqui

PREFEITURA DE CAMPESTRE DA SERRA

Cargos e vagas: farmacêutico (1)

Níveis: superior completo

Salário: R$ 2.200

Prazo: até 17h de 16 de maio

Taxa de inscrição: gratuita

Prova: análise de títulos

Inscrições: presenciais na sede do município (Rua Bardini, 210), das 8h às 17h

Edital: clique aqui