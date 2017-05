Confira os horários dos postos que vão abrir em Porto Alegre e Região Metropolitana

Dia D 12/05/2017 | 15h38 Atualizada em

Este sábado é o Dia D da vacinação contra a gripe. As unidades de saúde dos municípios e postos itinerantes do Estado estarão abertos para aplicar vacinas na população que faz parte dos grupos prioritários. A campanha termina no próximo dia 26.



Fazem parte do grupo de pessoas que pode se vacinar na rede pública: idosos, trabalhadores de saúde, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, mulheres no período pós-parto, indígenas, funcionários de presídios e pessoas com doenças crônicas. Neste ano, também foram incluídos neste grupo professores das redes pública e privada.



Confira os locais e horários de atendimento na Capital e Região Metropolitana:

Porto Alegre

- Todas as 141 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h

- Confira a relação completa aqui



Alvorada

- Unidades básicas de saúde, unidades de referência em saúde e Pronto Atendimento Municipal (PAM-8) estarão abertos das 8h às 17h

- Também haverá pesagem volante do Bolsa Família, nos mesmos horários.



Cachoeirinha

- Unidades básicas de saúde estarão abertas das 8h30min às 16h30min.



Canoas

- Todas as 28 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h

- Adolescentes de 12 e 13 anos podem ser imunizados contra a meningite C na escola Monteiro Lobato (Rua Montenegro, 1113, Rio Branco)

- Também haverá vacinação contra o HPV para meninas entre 9 e 14 anos e meninos de 12 e 13 anos, na mesma escola



Eldorado do Sul

- Unidades de saúde Nelson Marchezan, Sans Souci, Progresso e Centro Novo estarão abertas das 8h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min. A Unidade de Saúde Cidade Verde não fecha ao meio-dia e estará aberta das 8h30min às 16h30min.



Esteio

- Todas as unidades básicas de saúde e o Serviço de Assistência Especializada (Rua Garibaldi, 173) estarão abertas das 8h às 17h.



Gravataí

- Unidades básicas de saúde funcionam das 8h às 17h



Guaíba

- A Policlínica e as unidades de saúde dos bairros Centro, Cohab, Vila Iolanda, Nova Guaíba, São Jorge, Pedras Brancas e Colina estarão abertas das 8h às 17h



Novo Hamburgo

- Unidades de saúde, Centro de Especialidades (Rua General Daltro Filho, 820, Hamburgo Velho) e Casa de Vacinas (Avenida Coronel Frederico Linck, 900, Rio Branco) estarão abertas das 8h às 17h



São Leopoldo

- Unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h



Sapucaia do Sul

- Todas as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h

- Vacinas contra a gripe também serão feitas na Clisam (Rua São José de Alencar, s/nº, Piratini) e no Ambulatório de Infectologia (Rua Sete de Setembro, 35, Santa Catarina)

- Unidades de saúde estarão com dentistas para orientação e exames preventivos ao câncer de boca, dentro da campanha Maio Vermelho



Viamão

- Unidades básicas de saúde e o Setor de Imunizações do Centro de Especialidades (Avenida Salgado Filho, 5412, parada 44) estarão abertas das 8h às 17h