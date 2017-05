Empresa de tecnologia oferece vagas em Porto Alegre; veja como se inscrever

Oportunidade 12/05/2017 | 11h55 Atualizada em

Empresa de tecnologia criada no ano passado em Porto Alegre, a 4all oferece 37 vagas de emprego. Entram no plano de expansão da empresa, que atualmente tem pouco mais de 160 funcionários.



– Precisamos de pessoas empreendedoras para seguirmos criando um dos maiores cases digitais de nosso país – diz o CEO da 4all, José Renato Hopf.

As vagas são para trabalhar na sede, que fica no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. São para a área de desenvolvimento:



- Analista de UX – User Experience

- Analista de Testes automatizados

- PO – Product Owner

- Desenvolvedor de Software IA / Chat Bot

- Desenvolvedor Mobile – IOS e Android

- Desenvolvedor JavaScript/React

- Desenvolvedor Back-End NodeJS

- Desenvolvedor Back-End Java EE

- Desenvolvedor Full-stack

- Estágio Desenvolvedor Back-end Node.JS

- Tester

O currículo deve ser enviado para este endereço: querofazerparte@4all.com.



Recentemente, a 4all anunciou parceria com o Tecnopuc, na PUC-RS. Deverá ter um espaço físico no parque tecnológico, inclusive. Além destas vagas de desenvolvedores, a 4all segue em busca de profissionais da área que chama "de negócios". São pessoas com mais experiência, perfil sênior e conhecimento de gestão. Funções: head de CRM/Mktg Digital, head de Mktplace, head de Produtos, especialista (Product Owner) em carteira digital, especialista (PO) em mktg esportivo (futebol) e marketing (Face/Google Ads).