Sopões precisam de doações para continuar; veja como ajudar

Solidariedade 11/05/2017 | 21h30 Atualizada em

Toda quarta-feira, às 7h, Marlene Ferrari, 57 anos, coloca em operação a cozinha da Associação Amigos Voluntários Casa da Sopa, no bairro Restinga, zona sul da Capital, ao lado do marido, Roni Ferrari, 63, presidente da associação. É dela a tarefa de abrir a cozinha industrial montada no antigo terminal de ônibus na Estrada João Antônio da Silveira, que serve 900 litros de sopa semanalmente. Em uma manhã de trabalho, 12 voluntárias cozinham e preparam legumes e verduras que serão congelados para a sopa da semana seguinte.



Na outra ponta, às 10h30min, dez senhoras já estão garantindo os primeiros lugares na fila para receber a refeição. Por volta das 11h de quarta-feira passada, havia 100 pessoas na fila à espera do alimento. Elas também pediam roupas, remédios, móveis e leite.



A entidade pede doações para seguir com o trabalho assistencial. Para a sopa, os organizadores buscam legumes e verduras em doação na Ceasa.



— Alguém tem que ajudar eles, para nos ajudarem — comentou a aposentada Maria Helena Severino, 65 anos, que estava na fila.



Maria Helena aproveitou os pães, também distribuídos pelas voluntárias, para o café da manhã da família Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS

Mais filas

A distribuição da sopa durou pouco mais de meia hora. Na avaliação de Roni Ferrari, a fila que percorre a casa da associação em busca do sopão tem crescido.



— O pessoal necessita da sopa, é isso que faz com que a gente venha toda quarta-feira. A associação não se envolve com dinheiro, queremos comida para distribuir — observa.



Entidades e organizações que normalmente se mantêm com doações lutam para continuar oferecendo sopões, pois afirmam estar recebendo menos ajuda. O número crescente de desempregados é apontado como um dos motivos para o aumento da procura — são 14,2 milhões de pessoas desempregadas, conforme dados do IBGE do trimestre encerrado em março.



Na Associação Beneficente Casa da Sopa, de Alvorada, eram oferecidas duas refeições por semana. Agora, só no sábado.



— Com essa crise, cada vez tem mais gente aqui, tem muitos desempregados. Não temos condição financeira de manter duas vezes por semana — explica Maria Elaine da Silva, presidente da associação.



— Do ano passado para cá, a situação se alterou em razão da crise, as doações diminuíram drasticamente e o número de pessoas que se acolhem na sopa aumentou — completa Jane Rodrigues, presidente da Sociedade Espírita Ramiro D'Ávila, de Porto Alegre.



Produção: Camilla Pereira



Confira iniciativas que precisam de ajuda

Anjas de Batom

- O grupo distribuirá sopa a moradores de rua ao meio-dia dos sábados dos meses de junho e julho, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre.

- Necessita utensílios para cozinhar, inclusive panelas.

- Contato: o grupo "Anjas de Batom" no Facebook

Associação Amigos Voluntários Casa da Sopa

- Serve sopão às quartas-feiras pela manhã.

- Estrada João Antônio da Silveira, 2.600, Restinga.

- Precisa de doações de arroz, massa, farinha de milho, sal, açúcar, azeite, verduras e legumes.

- Contato: 98166-0808.



Associação Beneficente Casa da Sopa

- Ao meio-dia de sábado, serve sopão a 150 famílias.

- Recebe doações de alimentos e roupas.

- Fica na Rua PP19, casa 2, Nova Americana, em Alvorada. Contatos: 3411-2525 e 99169-8355.



Centro Espiritual Boa Nova

- Oferece sanduíches e café para moradores de rua nas noites de quinta-feira e sopa para moradores das vilas Progresso, Coréia, Anexo e Vicentina, em São Leopoldo.

- Precisa de doações de legumes e verduras para a sopa, pão, margarina, frios, café, leite, roupas e alimentos não perecíveis.

- Fica na Rua Santo Inácio, 133, bairro Cristo Rei, em São Leopoldo. Contatos: 3572-7664 e 3589-7771.

Cozinheiros do Bem

- Um grupo de 40 voluntários distribui almoço aos sábados, no Viaduto da Conceição, e no domingo, no Viaduto Obirici, em Porto Alegre, para os moradores de rua.

- Precisa doações de comida pronta ou de arroz, massa, feijão, azeite, sal e embalagem de marmitex número 9

- Contato: 99202 9811, com Sônia



Missão de Paz

- Distribui sopa nas noites de sexta-feira, no Centro de Porto Alegre e na Vila dos Papeleiros.

- Necessita de doações de verduras.

- Contatos: 98449-5545 e 98434-5022 (WhatsApp), com Adriano



Sociedade Espírita Paz e Luz

- Sábados, ao meio-dia, distribui refeições para pessoas carentes das vilas Rica e Maria e do Loteamento Antônio Carlos Jobim, em Gravataí.

- Precisa doações de roupas, calçados, fraldas, lãs, cobertores, fibra sintética e alimentos.

- Fica na Rua Aldrovando Leão, 593, Morada do Vale I, em Gravataí. Contato: 3423-0382, com Odiles.



Sociedade Espírita Ramiro D'Ávila

- Distribui sopão às terças, quartas e quintas, das 20h30min às 22h30min.

- Aceita doações de materiais de construção (para reparo da sede) e alimentos para a sopa.

- Fica na Avenida Getúlio Vargas, 497, bairro Menino Deus, em Porto Alegre. Contato: 3233-4934.



Sopa do Bairro Santo Inácio

- A sopa do bairro Santo Inácio, de Esteio, vai começar a ser distribuída a moradores de rua de Porto Alegre neste mês, sempre na noite do último sábado do mês, entre os meses de maio e setembro.

- Precisa de doações de alimentos não perecíveis e de roupas.

- Contato: 99222-7524, com Maurício.



Sopão Comunitário da Igreja Missionária

- A frequência da distribuição depende das doações dos voluntários.

- Aceita doações de legumes, verduras e pães.

- Rua Ipiranga, 256, bairro Florescente, em Viamão. Contato: 3492-9371.



Sopão da Kombi

- Nas noites de sábado, distribui o alimento nas ruas de Canoas.

- Aceita doações de roupas quentes.

- Contato: 99208-4714.



Sopão da Solidariedade

- O sopão virou carreteiro, que é distribuído a moradores de rua nas noites de sábado, no Centro da Capital. A iniciativa é de Rachel Bertagnolli de Moraes, que produz o alimento numa cozinha industrial que montou em sua casa.

- Precisa doações de arroz, pimentão, cebola, latas de milho e ervilha, molho de tomate e salsicha.

- Contato: 99185-8773.



Se você tem uma iniciativa que oferece alimentação de graça a pessoas carentes, envie um e-mail para rosangela.monteiro@diariogaucho.com.br, para ser incluído nesta lista.