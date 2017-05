Últimos dias de inscrições para trabalhar no Censo Agropecuário do IBGE

Oportunidade 16/05/2017 | 11h23 Atualizada em

Em todo o país, são oferecidas 24.984 vagas temporárias para três funções no Censo Agropecuário do IBGE. As inscrições terminam na próxima terça-feira (23). No Rio Grande do Sul, são 2.165 vagas em três cargos, sendo dois de nível médio e um de nível fundamental.



As funções de agentes censitários municipais (ACM) e agentes censitários supervisores (ACS) exigem nível médio e oferecem 503 vagas. Para a função de recenseador, há 1.662 vagas no Estado e é exigido nível fundamental.

Inscrições



As inscrições devem ser feitas apenas pela internet, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV) até as 23h59min do dia 23 de maio. É possível indicar o município onde deseja concorrer. A seleção será por prova objetiva, que está prevista para ser aplicada no dia 16 de julho.

ACM: o salário é de R$ 1,9 mil. A inscrição custa R$ 39,50



ACS: o salário é de R$ 1,6 mil. O valor da inscrição é R$ 39,50.

Recenseadores: terão jornadas flexíveis e serão remunerados por produção, segundo a região em que estiverem atuando e o número de estabelecimentos agropecuários recenseados. A inscrição custa R$ 22.

O 10º Censo Agropecuário do IBGE começará a ser realizado no dia 1º de outubro de 2017. Ao longo de cinco meses, os recenseadores irão visitar mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país, levantando informações sobre área, produção, pessoal ocupado, uso de agrotóxicos e agricultura familiar, entre outros temas. Os resultados devem começar a ser divulgados pelo IBGE em 2018.



Confira o edital completo da seleção neste link.