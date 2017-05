Unidades de saúde realizam exames e conscientização sobre câncer de boca neste sábado

Saúde 12/05/2017 | 17h36 Atualizada em

Junto com o Dia D de mobilização contra a gripe, neste sábado, a prefeitura de Porto Alegre promove exames bucais, ações e atividades educativas da campanha Maio Vermelho. A intenção é conscientizar a população sobre o câncer de boca, que atinge 16 mil brasileiros a cada ano, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer.

Uma ferida na boca há mais de 15 dias que não cicatriza pode ser o estágio inicial de um câncer de boca. Porto Alegre é a capital com o maior número de fumantes regulares, principal fator de risco. Para se prevenir da doença, as dicas são evitar fumar, não ingerir bebidas alcoólicas e evitar a exposição solar excessiva.

Neste sábado, das 8h às 17h, quem quiser conversar com um dentista e tirar dúvidas sobre o câncer de boca, além de realizar o exame bucal para identificar a doença pode procurar uma das 27 unidades que oferecerão o serviço. Veja quais são as unidades:

- Bom Jesus: Rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus

- Calábria: Rua Gervásio da Rosa, 92, Cavalhada

- Campo da Tuca: Rua Luiz Moschetti, 570, Vila João Pessoa

- Ernesto Araújo: Rua Ernesto Araújo, 443

- Esmeralda: Rua Dolores Duran, 1621, Agronomia

- Estrada dos Alpes: Estrada dos Alpes, 671, Cascata

- Fradique Vizeu: Rua Frederico Mentz, 374

- Herdeiros: Rua Alfredo T. Vasconcelos, 90, Agronomia

- IAPI: Rua Três de Abril, 90, Passo d'Areia

- Ilha da Pintada: Avenida Presidente Vargas, 390, Arquipélago

- Jardim Carvalho: Rua 2 com Rua 3, 10, Cefer 1, Jardim Carvalho

- Jardim Protásio Alves: Rua das Violetas, 2, esquina rua Primavera, Mario Quintana

- Lami: Avenida do Lami, 4288, Belém Novo

- Mapa: Rua Coronel Jaime Rolemberg de Lima, 92, Lomba do Pinheiro

- Mato Sampaio: Rua 27, 685, Vila Mato Sampaio, Bom Jesus

- Modelo: Avenida Jerônimo de Ornelas, 55, Santana

- Panorama: Estrada João de Oliveira Remião, 6505, Lomba do Pinheiro

- Santo Agostinho: Rua João Paris, 180, Rubem Berta

- Santo Alfredo: Rua Santo Alfredo, 37, Partenon

- São Gabriel: Rua Gilberto Jaime, 65, Camaquã

- São Pedro: Rua São Pedro, 526, São Geraldo

- Timbaúva: Rua Sebastião do Nascimento, 1050, Mario Quintana

- Vila Brasília: Rua Juvenal da Cruz, 246, Jardim Carvalho

- Vila Ipiranga: Rua Alberto Silva, 1830, Vila Ipiranga

- Vila Vargas: Rua Padre Ângelo Costa, s/nº, Agronomia

- Vila Pinto: Beco 5, 560, Vila Fátima, Bom Jesus

- Wenceslau Fontoura: Rua José Luis Martins Costa, 200, Mario Quintana