Emissão de documentos, testes de saúde, corte de cabelo e atividades para as crianças na Lomba

De graça 13/07/2017 | 14h51 Atualizada em

A terceira edição do evento Prefeitura nos Bairros traz uma série de serviços públicos e entretenimento à disposição dos moradores do bairro Lomba do Pinheiro. Será no Centro de Relações Institucionais Participativas (Crip) Lomba do Pinheiro (Estrada João de Oliveira Remião, 5.450), no próximo sábado (15), das 10h às 16h.

Leia mais

Vem aí o novo Junte & Ganhe Forno Tramontina do Diário Gaúcho

Defensoria Pública lança concurso para analistas e técnicos

Atrações culturais estão previstas para ocorrer durante o evento inteiro. Para as crianças, recreação e brincadeiras. Para os adultos, serviços de saúde, emissão de documentos e plantão da Defensoria Pública.

Confira a programação:

Atrações culturais

- Apresentações da Mocidade Independente e Escola de Samba da Vila Mapa, Tainá e Banda Estrela Gaúcha, Pagode da Tia Rosa, Itamar e Banda, Gangster, Kid, Dakiboni, Dancin Dolls, Face Civil, Orquestra IPDAE, CTG Pousada da Figueira, Espaço Cultural José e Maria, Aldeia Kaingang, UniR3volência (R3) e Conjunção.



Para as crianças

- Brincadeiras: atividades lúdicas de pintura e jogos educativos

- Brinquedos: castelo pula-pula, tobogã gigante, cama elástica e kids play

- Sarau literário e musical: contação de história com música

- Maquiagem: atividade lúdica de pintura de rosto

Serviços (das 10h às 16h quando não for especificado outro horário)

- Regularização de atividades ambulantes: liberação de alvará para trabalhadores ambulantes.

- Emissão de segunda via de conta de água.

- Informações comerciais e abertura de protocolos operacionais relacionados à água e esgotamento sanitário.

- Ouvidoria da Saúde.

- Em consultório móvel do Lions, consultas com oftalmologista para crianças e adolescentes.

- Samuzinho: treinamento de reanimações em parada cardiorrespiratória, identificação e acionamento do Samu (10h às 13h).

- Vigilância em Saúde: orientações sobre leishmaniose, águas, Aedes e escorpião amarelo, com distribuição de material gráfico sobre atividades da vigilância ambiental (10h às 12h).

- Tendas da Saúde do Sesc: verificação de pressão e medição de glicose, informações de saúde bucal, projeto Envolva-se do Programa Mesa Brasil e informações nutricionais.

- Emissão da segunda via da certidão de nascimento e informações sobre registro de casamento.

- Emissão da primeira e segunda vias da carteira de trabalho.

- Emissão do CPF.

- Cursos de formação para educadores e workshops: formação de multiplicadores dentro das comunidades de Porto Alegre e implementação da educação ambiental e a sustentabilidade (10h às 15h).

- Curso para infratores ambientais: realizado como exigência para encerramento de processos administrativos com infratores ambientais (10h às 15h).

- Ônibus do FSJ: testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais com encaminhamentos para exames e início do tratamento para sífilis.

- Registro, atualização e unificação do Cadastro do Cartão Sus.

- Aplicação de auriculoterapia

- Corte de cabelo masculino e barbearia: embelezamento pela escola de qualificação do Senac.

- Cadastramento de jovens interessados no Programa Jovem Aprendiz Senac-RS (12h às 16h).

- Isenção do Cartão Tri e informações gerais sobre direitos da pessoa com deficiência.

- Atendimento da Defensoria Pública com prestação de serviços jurídicos na Unidade Móvel (10h às 13h).

- Cadastro e encaminhamento ao mercado de trabalho.

- Atendimento e informações referente a cooperativas, aluguel social e regularização fundiária.

- Entrega de peças de vestuário recebidas na Campanha do Agasalho 2017 para pessoas da comunidade em situação de vulnerabilidade social (10h às 13h).