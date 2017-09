PIS/Pasep: veja como consultar se você tem saldo para sacar

Dinheiro 29/09/2017 | 11h51 Atualizada em

Idosos com saldo nas contas do PIS/Pasep poderão retirar o dinheiro a partir do dia 19 de outubro. O calendário de saques foi divulgado nesta quinta-feira pelo governo federal. Antes, o saque só podia ser feito pelos cotistas que já tivessem completado 70 anos.

Aposentados, militares na reserva, pessoas com doenças graves e de piora progressiva e beneficiários de amparo social também podem ter direito aos recursos. Os beneficiários correntistas do Banco do Brasil ou da Caixa Federal receberão o dinheiro automaticamente nas contas. Para esses clientes, o crédito será feito dois dias antes da abertura do calendário de pagamento estabelecido.

As retiradas começam no dia 19 de outubro para os cotistas com mais de 70 anos. A partir de 17 de novembro, serão disponibilizados os recursos para os aposentados. Em dezembro, a partir do dia 14, o saque será liberado para mulheres a partir de 62 anos e os homens de 65 anos ou mais.

Para conferir o saldo das contas

As contas do PIS, vinculadas aos trabalhadores do setor privado, são administradas pela Caixa Federal. Além de informações direto nas agências, o cotista poderá verificar se tem saldo a receber através do site do banco, no endereço www.caixa.gov.br/cotaspis.

No caso da contas do Pasep, dos servidores públicos, a administração é por conta do Banco do Brasil, onde os trabalhadores devem procurar informações. O banco também oferece consulta pela internet no endereço www.bb.com.br/pasep. Para a consulta nos dois bancos pela internet, são solicitados a data de nascimento do cotista e o número do CPF.

Os não correntistas da Caixa que receberem até R$ 1,5 mil vão poder sacar apenas com Senha Cidadão, nos terminais de autoatendimento. Para valores entre R$ 1,5 mil e R$ 3 mil, é necessário o Cartão Cidadão e a senha. Acima de R$ 3 mil, é preciso ir até uma agência do banco. Quem não tem senha ou Cartão Cidadão poderá ir a uma agência da Caixa para realizar o saque.

Quem tem direito

Só tem direito aos recursos o trabalhador do setor público ou privado que tenha contribuído para o PIS ou Pasep até 4 de outubro de 1988 e que não tenha feito o resgate total do saldo do fundo. Quem começou a contribuir depois dessa data não tem direito ao saque.