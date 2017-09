Saiba como funcionará o programa federal para emancipar beneficiários do Bolsa Família

Progredir 26/09/2017 | 13h07 Atualizada em

O governo federal lançou no final da manhã desta terça-feira (26) uma série ações para incentivar a população de baixa renda a abrir o próprio negócio, acessar qualificação profissional e entrar no mercado de trabalho. O pacote vem com o nome de Progredir e promete autonomia para os beneficiários do Bolsa Família e demais inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais.

O governo acredita que, nos próximos 24 meses, o programa tem o potencial de emancipar do Bolsa Família até 1 milhão de famílias. Mas, a garantia é de que aqueles que tiverem a renda melhorada com a iniciativa não perdem a renda de imediato. O beneficiário ficará até dois anos recebendo o Bolsa Família normalmente.

A iniciativa prevê a oferta de até R$ 3 bilhões anuais em microcrédito para fortalecer pequenos negócios. A estratégia inclui ainda assistência técnica, cursos profissionalizantes, ações de inclusão digital e educação financeira. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) também criou uma premiação específica para valorizar iniciativas municipais de geração de emprego e renda.

– Queremos construir as bases para que as pessoas não dependam exclusivamente dos programas de transferência de renda. Por isso, iremos ofertar qualificação profissional e estimular o empreendedorismo. Esta era uma lacuna do Bolsa Família e o Progredir chega para preenchê-la. Os cursos serão adaptados à realidade de cada região – afirma o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra.



COMO FUNCIONARÁ O PROGREDIR

Público-alvo

O Progredir é voltado para as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e os beneficiários do Programa Bolsa Família em busca de emprego, renda e autonomia.

Cadastro

Quem está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais pode acessar o Portal Progredir e se cadastrar fornecendo o número do CPF, que será identificado pelo sistema.

É necessário também ter um e-mail pessoal. Será preciso preencher outros dados básicos, como nome, endereço e telefone. Após, será dado um login e uma senha para acessar todas os serviços.

Ofertas

Após concluir o cadastro, os inscritos poderão encontrar ofertas de qualificação, acesso ao mercado de trabalho e empreendedorismo nas respectivas regiões e cidades.

Bolsa Família

Quem tiver a renda aumentada com o programa não perderá o benefício do Bolsa Família, desde que atualize o cadastro com as novas informações de emprego e renda.

O beneficiário ficará até dois anos recebendo o Bolsa Família normalmente.

Caso não dê certo alguma iniciativa depois de dois anos, fica garantido o retorno ao Bolsa Família.