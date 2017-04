Comece bem 2017 e veja concursos públicos com salários de até R$ 12 mil no Rio Grande do Sul

Espaço do Trabalhador 02/01/2017 | 04h00 Atualizada em

Que tal começar o Ano-Novo indo atrás da tão sonhada vaga de emprego? Para quem já quiser iniciar 2017 na batalha, não faltam oportunidades. Várias seleções para o serviço público estão abertas no Rio Grande do Sul. E em duas delas, há oportunidades na Capital. O restante tem cargos para o interior do Estado.

Leia mais:

7 orientações para você montar um bom currículo

8 dicas para se sair bem em uma seleção de emprego



Abaixo, é possível conferir os detalhes de todos os concursos, além de ter acesso à página de inscrições de cada um deles. Não perca tempo!





PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CACHOEIRAS

Cidade (s): Três Cachoeiras

Cargos e vagas: agente comunitário de saúde (18)

Níveis: fundamental completo

Salários: R$ 1.142,45

Prazo: 5 de janeiro

Taxa: R$ 30,61

Prova: 21 de janeiro de 2017

Edital: clique aqui

BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL (BRDE)

Cidade(s): Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba

Cargos e vagas: analista de projetos - área econômico-financeira (CR), analista de projetos - engenharia (CR) e analista de projetos - agronomia (CR)

Níveis: superior

Salários: R$ 6.770,37

Prazo: 8 de janeiro

Taxa: R$ 183,48

Prova: 12 de fevereiro

Edital: clique aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁUREA

Cidade (s): Áurea

Cargos e vagas: agente administrativo (2), agente comunitário de saúde (2), assistente social (CR), auxiliar de escola (2), auxiliar de serviços gerais (2), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), médico (2), médico veterinário (1), monitor de escola e transporte escolar (2), operadores de máquinas (1), professor anos iniciais (1), professor de educação infantil (2), técnico em enfermagem (2)

Níveis: desde fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 1.059,72 a R$ 7.507,08

Prazo: 10 de janeiro

Taxa: R$ 50 a R$ 100

Prova: 21 de janeiro de 2017

Edital:cliquei aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS I - VIAMÃO

Cidade (s): Viamão

Cargos e vagas: auxiliar de manutenção (1), auxiliar de segurança (12), auxiliar de serviços gerais (10), assistente administrativo (12), auxiliar de laboratório (2), técnico em enfermagem (38), técnico em radiologia (4), assistente social (1), enfermeiro (10), farmacêutico (2), médico clínico para atendimento adulto e infantil (38)

Níveis: desde fundamental a superior completo

Salários: R$ 1.288,59 a R$ 8.140,78

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro de 2017

Edital: clique aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS II - PELOTAS

Cidade (s): Pelotas

Cargos e vagas: auxiliar de serviços gerais (10), assistente administrativo (12), auxiliar de laboratório (2), técnico em enfermagem (32), técnico em radiologia (8), enfermeiro (9), farmacêutico (1), médico clínico para atendimento adulto e infantil (16)

Níveis: desde fundamental a superior completo

Salários: R$ 1.224,61 a R$ 12.211,16

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro de 2017

Edital: clique aqui

FUNDAÇÃO HOSPITALAR GETÚLIO VARGAS III - SAPUCAIA DO SUL

Cidade (s): Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: condutor de veículos de urgência (4), técnico em contabilidade (CR), técnico em eletrônica (CR), técnico em enfermagem (120), técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica (6), técnico em hidráulica (CR), engenheiro eletrônico (1), médico clínico rotineiro (2), médico clínico rotineiro para UTI (1), médico clínico para atendimento adulto e infantil (14), médico clínico plantonista (5), médico do trabalho (CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico intensivista rotineiro (CR), médico pediatra plantonista (6)

Níveis: desde médio a superior completo

Salários: R$ 1.224,61 a R$ 12.211,16

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro de 2017

Edital: clique aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA I

Cidade (s): Cruz Alta

Cargos e vagas: administrador (CR), agente administrativo II (20), agente de defesa ambiental (5), agente de manutenção e reparos I (5), agente de manutenção e reparos II (5), agente de serviços gerais I (5), agente de serviços gerais II (8), agente de tesouraria (1), agente fiscal de trânsito (8), analista de sistemas (2), arquiteto (4), assistente social (3), atendente de consultório dentário (1), auxiliar de laboratório (1), auxiliar de topografia (CR), bacharel em comunicação social (CR), bacharel em comunicação visual (1), bibliotecário (1), cirurgião dentista (5), condutor de ambulância e resgate (5), contador (2), cuidador (15), desenhista técnico (2), economista (1), educador especial saúde/educação (CR), educador físico (1), educador social (6), enfermeiro (15), enfermeiro plantonista (1), engenheiro agrônomo (1), engenheiro civil (5), engenheiro elétrico (1), engenheiro mecânico (1), engenheiro ou arquiteto do trabalho (1), farmacêutico (2), fiscal ambiental (2), fiscal avaliador (1), fiscal de obras e posturas (4), fiscal sanitário (2), fiscal tributário (5), fisioterapeuta (3), fonoaudiólogo (CR), geólogo (CR), médico cardiologista (1), médico clínico geral (12), médico dermatologista (3), médico do trabalho (2), médico gastroenterologista (4), médico geriatra (2), médico ginecologista (4), médico neurologista (4), médico obstetra (2), médico oftalmologista (3), médico otorrinolaringologista (3), médico pediatra (7), médico pneumologista (2), médico psiquiatra (6), médico traumatologista (2), médico urologista/nefrologista (6), médico veterinário (2), motorista (7), museólogo (1), nutricionista (3), operador de máquinas (5), orientador social (2), pedagogo (CR), procurador (7), professor - educação infantil (16), professor de ensino fundamental - ciências (5), professor de ensino fundamental - ciências/matemática (6), professor de ensino fundamental - educação física (1), professor de ensino fundamental - geografia (5), professor de ensino fundamental - história (1), professor de ensino fundamental - inglês (3), professor de ensino fundamental - matemática (CR), professor de ensino fundamental - português (8), professor de ensino fundamental - estudos sociais (3), professor de ensino fundamental - séries iniciais (20), psicólogo (6), sociólogo (1), supervisor escolar (4), técnico em contabilidade (2), técnico em enfermagem (20), técnico em enfermagem plantonista (2), técnico em informática (3), técnico em radiologia (1), técnico em segurança do trabalho (1), técnico em topografia (1), terapeuta ocupacional (1), tesoureiro (1), vigia (78).

Níveis: desde fundamental incompleto até superior completo

Salários: R$ 642,48 a R$ 1.588,95

Prazo: 24 de janeiro

Taxa: R$ 60 a R$ 120

Prova: 5 de março de 2017

Edital: clique aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ ALTA II

Cidade (s): Cruz Alta

Cargos e vagas: dentista ESF (5), médico ESF (7), agente comunitário de saúde (6), agente de combate a epidemias (5).

Níveis: desde fundamental completo até superior completo

Salários: R$ 1.014 a R$ 12.912,37

Prazo: 24 de janeiro

Taxa: R$ 40 a R$ 120

Prova: 5 de março de 2017

Edital: clique aqui

EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTE E CIRCULAÇÃO (EPTC)

Cidade (s): Porto Alegre

Cargos e vagas: advogado (CR), agente administrativo (CR), agente de apoio técnico (CR), agente de atendimento ao público (CR), agente de fiscalização de trânsito e transporte (CR), analista de gestão de pessoas (CR), analista de sistemas (CR), contador (CR), economista (CR), eletricista (CR), eletrotécnico (CR), engenheiro civil (CR), engenheiro de segurança do trabalho (CR), engenheiro eletricista (CR), engenheiro mecânico (CR), inspetor de segurança veicular (CR), médico do trabalho (CR), psicólogo (CR), técnico de enfermagem do trabalho (CR), técnico de informática com ênfase em programação (CR), técnico de informática com ênfase em suporte (CR), técnico de segurança do trabalho (CR), técnico em processos administrativos e contábeis

Níveis: fundamental, médio, técnico e superior

Salários: R$ 1.727,04 a R$ 7.023,89

Prazo: 2 de janeiro

Taxa: R$ 98,55 a R$ 219

Prova: 22 de janeiro de 2017

Edital: clique aqui