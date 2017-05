CIEE oferece 1.456 vagas de estágio; veja como se candidatar

Oportunidade 12/05/2017 | 13h43 Atualizada em

O Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) tem 1.456 vagas de estágios abertas. São 558 oportunidades para estudantes dos níveis médio e técnico e 898 para nível superior.

Leia mais

Hobbies para ter uma vida melhor no trabalho

Empresa de tecnologia oferece vagas em Porto Alegre; veja como se inscrever

Os estudantes podem realizar o cadastro no site do CIEE ou nas unidades de atendimento do CIEE que têm atendimento presencial: Porto Alegre, Alvorada, Arroio dos Ratos, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Charqueadas, Gravataí, Guaíba, Montenegro, Nova Hartz, Novo Hamburgo, Portão, São Jerônimo, São Leopoldo, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Taquara e Viamão. Os endereços e horários podem ser conferido neste link.

A média dos valores de bolsa-auxílio é de R$ 660 (ensino médio) e de R$ 910 (superior) – pode variar dependendo do curso.

Oficina para estudantes

O CIEE-RS também tem vagas para o programa de inclusão digital do Cidadania e Talento.com. São oficinas gratuitas nos Centros de Convivência e Capacitação da Glória e da Dom Pedo, no turno da tarde. A qualificação é para adolescentes e jovens a partir de 14 anos matriculados em escolas da rede pública estadual e também deixa o estudante mais preparado para disputar vagas de estágio.

O programa tem duração de dois meses e é dividido em oficinas temáticas abordando assuntos de cidadania e informática voltados ao universo juvenil.

As aulas começam no dia 23 de maio, e as inscrições devem ser feitas na Avenida Borges de Medeiros, 328, sala 81, Centro de Porto Alegre, em horário comercial. Leve documento de identidade e comprovante de matrícula. Mais informações pelo telefone 3363-1084.