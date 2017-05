Nova fábrica de calçados criará 200 empregos em Sapiranga; veja como se candidatar

Espaço do Trabalhador 16/05/2017 | 11h42 Atualizada em

Será uma unidade do Grupo Zenglein, que tem sede em Novo Hamburgo. Para começar a funcionar tão rápido, a empresa vai ocupar o prédio que era da Jeander, fabricante de calçados que encerrou operações em novembro.

O secretário municipal de Indústria e Comércio, Luis Fernando Hanauer, explica que duas linhas de produção já devem abrir os trabalhos na semana que vem. Em dois meses, operação deve estar plena:

– Empresa está equipando o prédio. A prefeitura vai subsidiar o aluguel. Há contrato garantindo a permanência por três anos no município.

Negociação ocorria há meses, segundo o secretário. Aliás, várias contratações já foram encaminhadas para as vagas de emprego. Foram contatados também os funcionários que foram dispensados pela empresa que atuava antes no local.

Mas o secretário Hanauer avisa que os interessados nos postos de trabalho ainda podem procurar o Sine de Sapiranga: Rua Padre Reus, 744, sala 1, Centro.

Setor calçadista

Mesmo com a crise, o setor calçadista tem sido um dos que conseguem trazer boas notícias. Tem se destacado na geração de empregos. Além disso, o Rio Grande do Sul ainda é líder nas exportações de calçados no país. Fechou os quatro primeiros meses do ano com crescimento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Calçados (Abicalçados), foram embarcados 9 milhões de pares para o exterior.