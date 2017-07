Instituto de Estratégia de Saúde da Família abre seleção para médicos em Porto Alegre

Contrato temporário 13/07/2017 | 13h56 Atualizada em

Está aberto o processo seletivo simplificado para contratação de médicos no Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf), em Porto Alegre. O contrato será temporário para cumprimento de cargas de 20 ou 40 horas semanais. São 13 vagas mais cadastro reserva. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira, 17 de julho, por meio de formulário online. Não será cobrada taxa de inscrição.

Não será permitida a participação de candidato que manteve, nos últimos seis meses anteriores à publicação do edital para esta seleção, contrato temporário de trabalho com o Imesf oriundo de processo seletivo. O critério da seleção será análise de títulos.

Os salários são:

- 40 horas semanais com especialidade médica: R$ 13.196,42

- 40 horas semanais sem especialidade médica: R$ 12.143,57

- 20 horas semanais com especialidade médica: R$ 6.879,32

- 20 horas semanais sem especialidade médica: R$ 6.352,89

O edital, divulgado pela prefeitura de Porto Alegre, está neste link.