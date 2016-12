12 coisas que leitores do DG fariam se ganhassem na Mega da Virada

R$ 225 milhões 30/12/2016 | 08h02 Atualizada em

O prêmio estimado de R$ 225 milhões da Mega da Virada vai ser sorteado às 20h25 deste sábado e pode mudar a vida de uma ou de mais pessoas. Enquanto ainda dá para tentar levar a bolada, perguntamos aos nossos seguidores no Facebook o que fariam se ganhassem toda a grana.

Na Mega da Virada, o prêmio não acumula: se ninguém acertar as seis dezenas sorteadas, o prêmio será dividido entre quem acertas cinco números, sucessivamente. As apostas podem ser feitas até as 14h do dia 31.

A seguir, listamos as 12 melhores respostas. Vamos às prioridades, então. Cada um tem as suas, diga-se de passagem.

Foto: Reprodução / Reprodução

Um seguidor quer resolver (mais ou menos) o problema do calor durante o verão — depois ela vê o resto.

Foto: Reprodução / Reprodução

A prioridade deste é outra: ajudar o Rio Grande do Sul a sair da crise econômica pela qual passa.

Foto: Reprodução / Reprodução

Aliás, uma correção foi sugerida. E é bem-vinda: afinal, são duzentos-e-vinte-e-cinco-milhões-de-reais.

Foto: Reprodução / Reprodução

Um parente do Bill Gates ou do Mark Zuckerberg resolveu responder à pergunta também. Agradecemos pela participação.

Foto: Reprodução / Reprodução

Apareceu gente baladeira também. As dúvida que ficam são as seguintes: quantas festas poderiam ser feitas e por quantos anos?

Foto: Reprodução / Reprodução

Este não entendeu muito bem o valor do prêmio. Pode ter lido R$ 225. Sem os milhões.

Foto: Reprodução / Reprodução

Talvez, este seja irmão, primo, tio do anterior.

Foto: Reprodução / Reprodução

Simplicidade à parte, tem quem queira luxo, glamour, riqueza. Só faltou pedir "ouro, muito ouro". Inshalá.

Foto: Reprodução / Reprodução

Outro, caso ganhasse toda a grana — além de ouro, muito ouro, Inshalá — nem teria como carregar tudo: estaria "nu, com a mão no bolso".

Foto: Reprodução / Reprodução

Algumas respostas simplesmente não faziam sentido — ou faziam menos. Elas aparecerão aqui, e nós iremos defendê-las.

Foto: Reprodução / Reprodução

Mas, por fim, DG e ZH foram lembrados. Agradecemos pelo carinho.

Foto: Reprodução / Reprodução

