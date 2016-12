Atrasada, entrega do Kit Churrasco será normalizada em breve

Promoção 21/12/2016 | 18h54 Atualizada em

Já foram entregues mais de 30 mil conjuntos referentes ao Kit Churrasco, da promoção Junte & Ganhe do DG. Porém, devido a um atraso na entregue do segundo lote dos produtos e à alta procura no início das trocas, os estoques dos pontos de troca estão quase sem produtos.

Um novo lote estará disponível muito em breve. Certo é que nenhum leitor que colecionou os selinhos ficará sem o seu Kit Churrasco.

Assim que houver a definição da data da retomada das entregas, o Diário Gaúcho fará a comunicação no jornal impresso, no site e nas redes sociais.

