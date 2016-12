Cemitério faz sucesso no Facebook com piadas sobre morte

Bom humor 20/12/2016 | 20h55 Atualizada em

Um cemitério em Teresina, no Piauí, resolveu engajar as pessoas de forma diferente. Por meio de memes em sua página no Facebook, o tão falado "medo da morte" ganha ares menos sombrios. Com tiradas engraçadas e a hashtag #cemi, o Jardim da Ressurreição tem conquistado seguidores na rede social.

Uma seguidora elogiou a maneira como a página lida com o assunto.

O cemitério também brinca com a morte nos comentários das imagens. Veja alguns exemplos.

Na publicação baixo, um seguidor pede que o cemitério abra uma franquia em sua cidade, e a página responde.

A cremação também é um dos temas abordados, sempre com muito bom humor.

Os trocadilhos, é claro, são livres.

Até mesmo quando o cemitério manda as pessoas encararem a morte tranquilamente, os seguidores entram na brincadeira.

E você, entrou na brincadeira ou a achou a ideia macabra?

