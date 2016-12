Concursos públicos no RS têm vagas com salários de até R$ 12 mil

Espaço do Trabalhador 26/12/2016 | 04h00 Atualizada em

À procura de uma vaga de emprego no setor público? Seis seleções estão abertas no Rio Grande do Sul. Apenas uma delas oferece oportunidades na Capital. O restante tem cargos para o interior do Estado.



Fique atento ao prazo final para as inscrições, especialmente para o concurso oferecido pela Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul, que se encerra no próximo domingo, dia 1º de janeiro.



Leia mais

7 orientações para você montar um bom currículo

8 dicas para se sair bem em uma seleção de emprego

Abaixo, é possível checar detalhes sobre todos os concursos, além de ter acesso à página de inscrições de cada um deles. Confira!



Prefeitura Municipal de Santa Clara do Sul

Cidade(s): Santa Clara do Sul

Cargos e vagas: professor séries iniciais (1), educador infantil (1), servente (1)

Níveis: desde fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 890,64 a R$ 3.470,94

Prazo: 1º de janeiro

Taxa: R$ 44 a R$ 125

Prova: 14 de janeiro de 2017

Edital: Clique Aqui

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)



Cidade(s): Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba

Cargos e vagas: analista de projetos - área econômico-financeira (CR), analista de projetos - engenharia (CR) e analista de projetos - agronomia (CR)

Níveis: superior

Salários: R$ 6.770,37

Prazo: 8 de janeiro de 2017

Taxa: R$ 183,48

Prova: 12 de fevereiro de 2017

Edital: Clique Aqui



Prefeitura Municipal de Áurea

Cidade(s): Áurea

Cargos e vagas: agente administrativo (2), agente comunitário de saúde (2), assistente social (CR), auxiliar de escola (2), auxiliar de serviços gerais (2), dentista (CR), enfermeiro (CR), engenheiro civil (1), farmacêutico (1), médico (2), médico veterinário (1), monitor de escola e transporte escolar (2), operadores de máquinas (1), professor anos iniciais (1), professor de educação infantil (2), técnico em enfermagem (2)

Níveis: desde fundamental incompleto a superior completo

Salários: R$ 1.059,72 a R$ 7.507,08

Prazo: 10 de janeiro

Taxa: R$ 50 a R$ 100

Prova: 21 de janeiro de 2017

Edital: Clique Aqui

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas I - Viamão



Cidade(s): Viamão

Cargos e vagas: auxiliar de manutenção (1), auxiliar de segurança (12), auxiliar de serviços gerais (10), assistente administrativo (12), auxiliar de laboratório (2), técnico em enfermagem (38), técnico em radiologia (4), assistente social (1), enfermeiro (10), farmacêutico (2), médico clínico para atendimento adulto e infantil (38)

Níveis: desde fundamental a superior completo

Salários: R$ 1.288,59 a R$ 8.140,78

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro de 2017

Edital: Clique Aqui

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas II - Pelotas



Cidade(s): Pelotas

Cargos e vagas: auxiliar de serviços gerais (10), assistente administrativo (12), auxiliar de laboratório (2), técnico em enfermagem (32), técnico em radiologia (8), enfermeiro (9), farmacêutico (1), médico clínico para atendimento adulto e infantil (16)

Níveis: desde fundamental a superior completo

Salários: R$ 1.224,61 a R$ 12.211,16

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro de 2017

Edital: Clique Aqui

Fundação Hospitalar Getúlio Vargas III - Sapucaia do Sul



Cidade(s): Sapucaia do Sul

Cargos e vagas: condutor de veículos de urgência (4), técnico em contabilidade (CR), técnico em eletrônica (CR), técnico em enfermagem (120), técnico em enfermagem com instrumentação cirúrgica (6), técnico em hidráulica (CR), engenheiro eletrônico (1), médico clínico rotineiro (2), médico clínico rotineiro para UTI (1), médico clínico para atendimento adulto e infantil (14), médico clínico plantonista (5), médico do trabalho (CR), médico ginecologista/obstetra (CR), médico intensivista rotineiro (CR), médico pediatra plantonista (6)

Níveis: desde médio a superior completo

Salários: R$ 1.224,61 a R$ 12.211,16

Prazo: 11 de janeiro

Taxa: R$ 30 a R$ 100

Prova: 12 de fevereiro de 2017

Edital: Clique Aqui