Domingo de Natal curtindo o refresco nas águas do Lami

Porto Alegre 25/12/2016

Foi à beira do Guaíba que inúmeras famílias escolheram celebrar o domingo quente de Natal, preparando o tradicional churrasco e se refrescando na praia do Lami. Por volta do meio-dia, os espaços à sobra já estavam lotados, assim como as churrasqueiras.



— É a primeira vez que a gente vem. A ideia é sair só quando baixar o sol — disse o motorista Éverton Rodrigues, 29 anos, morador do Bairro Rubem Berta, depois de percorrer a faixa de areia até encontrar uma sombra disponível.



Saiba como estão as praias do Lami e do Belém Novo para curtir nos dias de calor em Porto Alegre

Éverton foi ao Lami pela primeira vez com a esposa e os filhos Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Acompanhado da esposa, a balconista Paula Barbosa, 29 anos, e dos filhos Grazyele, quatro anos, Gabriel, seis anos, e Nathaly, nove anos, ele levou bebidas numa caixa térmica e comprou protetor solar no caminho da Zona Norte para a Zona Sul. O almoço seria algum lanche nos bares da praia.



— Compramos o carro agora (um Siena 2011) e é o presente da família. Agora, não vamos mais parar em casa nos finais de semana — comentou Éverton.



Carcaça

Diego (E) e a família chegaram cedo ao Lami Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

A ida à praia foi combinada com antecedência pela família do almoxarife Diego Dornelles, 30 anos, do Bairro Maria Regina, em Alvorada. Segundo ele, a ceia de Natal foi mais simples para deixar a grande comemoração para a beira da praia neste domingo.



Às 7h30min, três carros que levaram 18 pessoas — entre adultos e crianças — chegaram à Praia das Pombas, em Itapuã. Como o Parque Estadual de Itapuã estava fechado, restou à família rumar ao Lami.



— Chegamos às 9h e já estava tudo cheio no Lami. Mas ir para a praia (Litoral Norte) fica ruim pela tranqueira — disse Diego, ouvindo de outros familiares que a escolha pelo Lami também é uma questão de economia.



Yuri curtiu a água sob a vigilância dos pais Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Por R$ 10, eles alugaram a carcaça de uma geladeira, que serviu como churrasqueira para a família, que curtia a sobra das árvores e cadeiras e numa rede pendurada nas árvores. A criançada aproveitou a oportunidade de estrear as boias infláveis, presente de Natal.



Refresco e atenção para o filho



Sentados na beira d'água, o operador de supermercado Valmir da Rosa, e a esposa, a educadora Geneci da Costa, 31 anos, refrescavam os pés nas águas do Guaíba, enquanto reparavam o banho do filho Yuri, sete anos. Moradores do Bairro Aberta dos Morros, eles almoçaram em casa e decidiram passar a tarde de molho.



— Vamos ficar até a hora que ele quiser — disse Geneci, que está grávida.



Wilma (C) estava relaxando à sombra Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Apreciando o descanso sob as árvores enquanto os filhos preparavam o fogo para o churrasco, Wilma Pimentel, 90 anos, elogiava a praia:



— Aqui eu consigo até dormir, é muito bom.