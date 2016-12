Entrega do Kit Churrasco é normalizada nesta segunda-feira

Promoção 23/12/2016 | 15h57 Atualizada em

Um novo lote de conjuntos do Kit Churrasco será disponibilizado a partir desta segunda-feira, dia 26, em todos os pontos de troca da promoção Junte & Ganhe do DG. Já foram entregues mais de 30 mil kits.

Todos os leitores que colecionaram os selinhos do Kit Churrasco poderão trocar suas cartelas de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, até o dia 15 de janeiro.



Confira os endereços dos pontos de troca

Porto Alegre: Av. Érico Veríssimo, 466 - Bairro Azenha, Av. do Forte, 474 - Vila Ipiranga e Av. Wenceslau Escobar, 2054 - Bairro Tristeza

Arambaré: Rua Presidente Vargas, 661 - Bairro Centro

Bagé: Av. José do Patrocínio, 100 - Bairro Castelo

Butiá: Rua José Feliciano Carrinho, 155

Camaquã: Rua José Antônio Pires, 852 - Bairro Olaria

Canoas: Rua Quaraí, 145 - Bairro Niterói

Capão da Canoa: Rua Faustino João Pereira, 340 - Bairro Santa Luzia

Caxias do Sul: Rua Danilo Khel, 111 - Bairro Santa Catarina

Charqueadas: Rua Genésio Marques, 400

Cruz Alta: Rua Procópio Gomes, 436 - Bairro Centro

General Câmara: Rua Duque de Caxias, 399

Gravataí: Av. Dourival C. Luz de Oliveira, 6085 - Parada 64 - Bairro São Vicente

Guaíba: Rua 1, 142 - Bairro Loteamento Esperança

Lajeado: Rua Emílio Virgilio Veit, 321 - Bairro Alto do Parque

Novo Hamburgo: Rua 7 de Setembro, 435 - Bairro Liberdade

Passo Fundo: Rua Coronel Pelegrini, 483 - Bairro Vila Rodrigues

Pelotas: Rua Lindolfo Collor, 10 - Bairro Três Vendas

Rio Grande: Av. Portugal 204 - Bairro Cidade Nova

Rosário do Sul: Rua Uruguai, 2835 - Bairro Antenor da Rocha

Santa Cruz Sul: Rua Gaspar Bartholomay, 333

Santa Maria: Rua Caracarai, 2121/ B - Bairro Urlândia

São Jeronimo: Rua Cel. Antônio Candido Coutinho, 53

Tramandaí: Av. Militão de Almeida, 1236 - Bairro São José

Viamão: Av. Senador Salgado Filho,7347 - Parada 50

Trocas no sábado, dia 7 de janeiro



Porto Alegre: Carrefour Partenon - Rua Albion, 111

Alvorada: BIG Alvorada - Av. Presidente Getúlio Vargas, 107

Canoas: Carrefour - Rua Mathias Velho, 555

Cachoeirinha: Supermercado Asun - Av. Flores da Cunha, 952

Novo Hamburgo: Rissul - Av. Nações Unidas, 334