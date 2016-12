Esposa multa marido por tarefas não feitas e ganha até R$ 600 por mês

Acerto de Contas 30/12/2016 | 09h29 Atualizada em

Após uma publicação na coluna com dicas para organizar as finanças em 2017, uma leitora, que preferiu não se identificar, nos contou que aplica multas no marido em casa. E que funcionou muito bem! Dá uma olhada na tabelinha dela com alguns exemplos:

Não tirar o lixo: R$ 30 por dia

Sair sem aliança: R$ 20 por vez

Não trocar a lâmpada: R$ 50 por semana

— Eu anotava e ele ficava ciente das dívidas. E eu cobrava mesmo! Teve mês que ganhei R$ 600. Mas, na verdade, eu não quero ganhar o dinheiro — disse.



O objetivo real da leitora era não brigar mais. Todo dia era a mesma discussão sobre os mesmos motivos, desgastando o casamento.

— Eu gosto muito de organização. Quando fomos morar juntos, atribuímos funções de cada um. Mas o lixo era com ele. Quando ele não tirava, eu tinha que fazer e brigava com ele.

A leitora brinca que as multas não têm fins lucrativos, mas sim educativos. Fazendo o marido sentir na parte mais sensível do corpo: o bolso!

E será que a leitora tomou alguma multa?

Sim! Uma vez saiu sem aliança e foi cobrada em R$ 20!

E funcionou?

A leitora diz que hoje o marido faz tudo direitinho e que não precisa mais cobrar.

— Acho que ele se deu conta. Temos filha, sigo trabalhando e sem empregada. Conseguimos isso com organização.

E você, já adotou alguma medida familiar para controlar a casa e as finanças?





