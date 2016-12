Fotógrafo registra neve no Deserto do Saara depois de 37 anos. Veja

Areia ficou branca 21/12/2016 | 10h16 Atualizada em

A tradicional areia vermelha do Deserto do Saara, no norte da África, ficou esbranquiçada neste início de semana. O fotógrafo amador Karim Bouchetata registrou o momento em que a neve havia tomado conta da paisagem desértica de Ain Sefra, na Argélia, na segunda-feira.



— Todos ficaram atordoados ao ver a neve caindo no deserto. É uma ocorrência tão rara — disse o fotógrafo ao jornal britânico The Telegraph.

Embora o fenômeno não acontecesse há 37 anos, não é a primeira vez que a neve encobre parte do Saara. Há relatos sobre a ocorrência de gelo sobre o deserto no dia 18 de fevereiro de 1979, quando teria derretido em apenas uma hora. Agora, porém, a neve ficou aparente por, pelo menos, 24 horas.



Para quem não sabe, o Saara tem pouco mais de 9 milhões de km² de extensão, ou seja, quase o tamanho de todo o continente europeu. A temperatura média do maior deserto quente do mundo fica na casa dos 30ºC, podendo chegar até os 50ºC em épocas e horários de maior calor.